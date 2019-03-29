【麻疹爆發】馬達加斯加半年11萬人感染　近千人死亡

全球多地麻疹疫情持續，美國紐約州羅克蘭縣（Rockland County）確認至少153宗感染個案，周二（26日）宣布進入緊急狀態，並禁止未接種疫苗的18歲以下人士出入公眾場所。而在國民普遍未能負擔疫苗費用的馬達加斯加（Madagascar）疫情更嚴峻，半年內奪去近1000人性命。

由2018年9月3日至2019年3月20日期間，馬達加斯加錄得逾11萬宗麻疹感染個案。法蘭西24電視台（France 24）上周四（21日）報道指，疫情已經導致近1000人死亡。

馬達加斯加衛生部門表示，當局與民間團體已加強在全國宣傳接種疫苗，希望能減少感染個案。

美國由年初至今亦錄得超過300宗病例，紐約州羅克蘭縣是重災區，並因此宣布進入緊急狀態。當地18歲以下人口僅72.9%有接受疫苗注射，而其他地區一般接種率達92%至95%。

世界衛生組織（WHO）將「疫苗猶豫」（vaccine hesitancy）列為2019年全球健康10大威脅之一。、英國的國民保健服務（National Health Service，NHS）行政總裁史蒂文（Simon Stevens）直指社交平台流傳的反疫苗「假新聞」是「幫兇」。

（綜合報道）