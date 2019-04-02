日本歐洲聯手研究「後5G」技術　盼超越中國地位

全球5G通訊技術開始普及，韓國和美國4月內正式推出手機5G網絡服務。有關技術主要由華為等中國企業取得領先地位，更因此演變成全球多個國家角力的導火線。日本與歐洲已開始着手研究「後5G」技術，希望在未來領導世界。

《日本經濟新聞》3月23日報道，早稻田大學教授川西哲也主導一個由歐洲的大學及日本電氣公司（NEC）、德國電訊公司（Deutsche Telekom）等組成的研究小組，挑戰開發「後5G」通訊標準，具體是指以300 GHz頻寬進行無線通訊的技術。

目前5G採用28GHz頻寬，換言之「後5G」技術所追求的速度，比5G快10倍以上，更是現在普及4G快超過1000倍。理論上，屆時用戶下載一部Blu-Ray高清電影只需2秒就可完成。

在日本和德國主導下，電氣與電子工程師協會（ Institute of Electrical and Electronics Engineers，IEEE）已將大約300 GHz頻寬規定為短距離通訊頻譜。但要實現有關技術，必需開發新型處理訊息的半導體，以及擴大或處理高頻率訊號的技術。

5G技術剛開始普及，日本及歐洲的研究團隊已經開始部署「後5G」時代，並預計在2030年代推出市面。（路透社）

該報道指，研究團隊已經在德國着手預備實驗，嘗試在70 GHz和240 GHz頻寬作無線通訊。他們在斯圖加特大學（Universität Stuttgart）校內距離850米的建築物之間，確認了大約6成目標通訊。團隊之後會擴大測試頻率、距離及提升通訊速度，為2021年在固定基站之間進行通訊測試和實現目標作準備。他們又計劃進行真實的數據傳輸以及連接實際網絡的試驗。

報道又提到，手機等終端通訊自1980年代面世以來，技術每隔10年出現一次大變化，不斷進步。日本總務省表示，通訊速度在30年內比原本的提升大約一萬倍，研究小組預計新技術可能在2030年代實現。

（日本經濟新聞）