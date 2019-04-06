用Airbnb訂房驚見閉路鏡頭直播中　新西蘭家庭翌日急搬

外遊時入住民宿不止方便，亦能獲得與下榻酒店不一樣的體驗。不過一個來自新西蘭奧克蘭的家庭有相當可怕的經歷，他們3月入住愛爾蘭科克郡（Cork）一間民宿，無意中發現客廳裝有閉路攝影鏡頭，而且正在進行串流直播。

身為五子之母的貝克（Nealie Barker）在網上住宿平台Airbnb預先訂好房間，作為他們14個月歐洲之旅的落腳點之一。

大夥入住後開始打開行李之際，貝克的丈夫安德魯（Andrew）打開手機嘗試登入屋內無線網絡，卻意外發現一個正在進行串流直播的鏡頭。他們終於在客廳發現它，藏在一個類似煙霧感應器的東西內。

她後來在Facebook上發文時寫下，找到閉路攝影鏡頭一刻，她感到非常害怕。跟着他們旅行的子女和侄女都擔心，房東會看到他們或聽到他們說話。她說這是大家第一次擔心自已可能有危險。

這家人翌日搬到另一間酒店。

詭異房東承認有鏡頭

貝克在發現鏡頭後致電Airbnb，接電話的服務員僅說，如他們現在取消訂房，就無法拿回全部租金。安德魯接着打給房東，豈料對方第一時間掛掉電話。惟房東後來又致電他們，他說那是屋內唯一一個鏡頭。此外房東也拒絕確認，他是否在錄影以及截取他們的對話。

Airbnb向貝克一家承諾，會就此進行徹底調查，惟之後沒再聯絡他們。直至兩周後她找上Airbnb，所得到的訊息卻是：房東帳戶已被撤銷，但沒有發現他有做錯的地方，有關物業已恢復放租。

貝克當然感到生氣。在她Facebook公開這個經歷，以及幾家新西蘭媒體採訪她後。Airbnb對他們表示可以退款，以及會重新調查事件，最後亦永久禁止這位房東在平台上放租物業。公司承認他們起初處理手法不合標準，已向這家人道歉以及將房租退回給他們。

（有線新聞網絡／天空電視台）