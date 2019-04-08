【趙亮鎬逝世】化危為機建立航空王國　韓國財閥晚節不保的悲劇

韓進集團會長兼大韓航空前執行董事長趙亮鎬周一（8日）突然離逝，震撼韓國上下。這名曾帶領大韓航空走出危機並發展的出色經營家，在晚年遇上一連串的家族醜聞，他最近更被褫奪大韓航空管理席位，成為韓國史上首位遭踢出董事會的財閥領袖。趙亮鎬的離逝，可說是一場悲劇。

趙亮鎬2018年前往地區法院應訊，這是趙氏家族發生連串事件的其中一項，趙亮鎬被指侵吞遺產稅項等相關控罪。（路透社）

趙亮鎬4月8日於美國洛衫磯病逝，終年70歲。據大韓航空表示，趙亮鎬因肺病在12月前往美國接受治療，但因3月的股東大會連任失敗，病情急劇惡化，最終病逝。

趙亮鎬無法連任，成為了韓國史上首名在股東大會中遭踢出董事會的財閥領袖。當天趙亮鎬透過發言人，表示對股東大會投票結果不能接受，趙亮鎬認為自己才是領導大韓航空最合適的人選。

沒想到一個月後趙亮鎬突然離世，他病逝的消息震撼韓國上下。

1974年進入大韓航空 服務近半世紀

趙亮鎬的父親，趙重勳是韓進集團的創辦人，趙亮鎬跟隨父親的步伐，在1974年進入韓進集團旗下的大韓航空，開始長達45年的航空業務生涯。趙亮鎬在進入大韓航空前，曾歷任管理、情報通訊、企劃籌備等航空業相關的要職，經驗豐富，在初入職時已得到行內的信任。

趙亮鎬經營的出色表現，在他擔任管理層不久後嶄露頭角。1978年第二次石油危機爆發，油價急劇上升，令國際航空業受挫。趙亮鎬沒有如其他航空公司採取削減開支措施，而是看準剛萌芽的中東航空市場，增購航機搶佔先機。結果大韓航空成功開拓前往中東的新航線，在逆境中站穩陣腳，賺取了相當收入。

1998年趙亮鎬與各大航空公司主席，出席在紐約舉行的一個剪綵儀式。趙亮鎬帶領大韓航空成為亞洲最著名的航空公司之一。（Getty Images）

化危為機 帶領大韓航空成國際知名公司

趙亮鎬另一項傑出表現，是應對1997年金融危機。當年韓國經受重創，需要接受國際貨幣組織（IMF）貸款，同時接受IMF的苛刻條件。趙亮鎬大膽地賣掉公司飛機，確保資金來源應對來自IMF壓力，並在次年大量向波音購買最新的「737新世代」（737-800及737-900）機款。波音同因金融危機備受衝擊，在獲得大韓航空大量訂單後，同意調低合約費用及給予優惠貸款，為大韓航空日後成為大型國際航空公司奠下契機。

趙亮鎬多次「化危為機」，讓大韓航空成為世界知名航空公司，並成功在1999年擔任大韓航空的行政總裁。趙亮鎬亦成功推動亞洲其他航空公司加入星空聯盟，為航空業界作出貢獻，趙亮鎬對韓國航空業的發展功不可沒。

2018年自趙氏家族爆出醜聞後，有大韓航空職員多次集會示威，要求趙亮鎬下台。（Getty Images）

晚節不保 2018年爆出連串醜聞

然而，就在他快要70歲，走向退休年齡之際，他的家族爆發連串醜聞。首先是2014年長女趙顯娥的「堅果門」事件，然後是2018年二女趙顯旼的「潑水門」事件、夫人李明熙毆打工人事件、全家更被指透過大韓航空涉嫌走私。2018年公司上下爆發多次示威，要求趙氏家族下台。

在此需要注意，2018年針對趙氏家族的控訴中，只有在背後涉及金錢，如侵吞遺產稅、懷疑挪用公司資金為自家修繕工程等與趙亮鎬有關，其他引起哄動的主要醜聞均來自他的夫人及女兒。

連串醜聞令趙氏家族名聲大挫，最終在股東的反對下趙亮鎬連任失敗，實質失去了大韓航空的經營權，僅保留韓進集團的會長名銜。這消息無疑嚴重打擊當時正在美國養病的趙亮鎬，結果趙亮鎬病情急劇轉壞，最終離逝。趙氏家族醜聞讓趙亮鎬晚節不保，造成悲劇。

趙亮鎬的逝世讓趙氏家族跌入最低谷，趙氏家族的不良聲譽相信會成為家族能否繼承韓進集團的阻礙。趙亮鎬的兒子趙源泰現為大韓航空主席，但因趙氏家族在韓進集團的持股量僅28.95%，趙亮鎬未就趙源泰繼任作調動持股的準備，趙亮鎬突然逝世或令趙源泰繼任出現困難。