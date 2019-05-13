4隊英超球隊包辦聯賽決賽席位　球迷遠飛外地觀賽惹污染爭議

英超球隊包辦今屆歐洲聯賽冠軍盃，及歐霸聯賽決賽4個席位創下歷史。但因兩場決賽分別在西班牙及阿塞拜疆舉行，除有球迷抱怨交通問題外，亦惹來環保人士不滿，主因4隊英國球隊要在兩個遙遠的地方舉行比賽，連同大量球迷搭飛機徒增碳排放，造成嚴重污染。

除了球隊要千里迢迢前往比賽，大量球迷亦會跟隨。這數以萬計的球迷需要數百架飛機運載，碳排放相當可觀。（Getty Images）

利物浦對熱刺的歐聯決賽在西班牙馬德里舉行，車路士對阿仙奴的歐霸盃決賽則在阿塞拜疆巴庫（Baku）舉行。但實際歐霸盃的兩隊決賽隊伍主場均在倫敦，英國綠黨黨魁巴特利（Jonathan Bartley）批評：「兩隊相隔距離只是數英里，為何決定要飛往阿塞拜疆？」

巴特利指共4.5萬名的球迷，飛往兩地觀看決賽將產生35,490噸二氧化碳，要求歐洲足協改變。

2020年歐洲國家盃變本加厲

決賽的交通混亂亦惹來球隊不滿，利物浦領隊高普（Jurgen Klopp）亦抱怨稱，不明白為何要把決賽安排在巴庫舉行。英格蘭球迷聯會（FSF）總幹事邁爾斯（Kevin Miles）亦表示，明白歐洲足協希望各成員國可以參與盛事：「但這次例子卻顯示如此的安排可導致非常荒謬的狀况。兩支有來自同一城市的球會，要千里迢迢前往異地比賽，令多方面承受壓力。」

但同樣的問題在2020年會變本更厲，因歐洲國家盃會在12個歐洲不同國家城市舉行，大大增加球隊和球迷負擔，碳排放亦會大增。世界自然基金會曾發表報告，指飛機雖然佔全球總碳排量不多，但卻是全交通工具最高。如由香港來回東京，碳排放量有0.7噸，但1棵成年的樹要43年才能吸收約1噸碳。

（衛報）