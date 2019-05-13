英遺孀花近4年官司　終成功取回亡夫蘋果帳戶內的照片與回憶

英國一名婦女花了近4年時間，終於完成法律程序，取回亡夫生前在蘋果帳戶中，拍攝的數千幅照片和回憶。 現時蘋果規定若家族需要取回親屬死後帳戶內的資料，必須得到法庭命令才可，而這程序理所當然費時失事。

湯普森（Rachel Thompson）與她的女兒。湯普森花了近4年，才成功取回她亡夫在蘋果帳戶內的照片。（泰晤士報）

湯普森（Rachel Thompson）與丈夫在18歲時相識，拍拖10年後結婚。她的丈夫之後買了一部iPhone，把兩人的生活點滴與孩子瑪蒂爾達（Matilda）的成長拍攝下來，十年間拍了數千幅照片和短片。

蘋果規則：要得到法庭要求才可

但她的丈夫在2015年突然離逝，一家的回憶就只留在丈夫留下的iPhone中。湯普森拿着iPhone前往附近的蘋果專門店，要求取回她丈夫的帳戶，但根據蘋果守則，即使親屬想取得帳戶，都必須得到法庭的命令才可。

沒想到這一官司一開就打了近4年。湯普森幸得到律師事務所Himsworth Scott的幫忙，在豁免部分律師費下協助處理繁複的法律程序，終在近日成功取得法庭命令，取回她丈夫帳戶內4500多幅照片和900多條短片。

湯普森表示：「這些照片非常有價值，而短片更可讓你回憶起那些很快就會忘記，某些人的聲音。」湯普森希望女兒長大後，仍會記得自己的父親。

Google中可以設定若某個帳戶閒置太久沒被存取，可以由別人登入取回資料，但這需要預先設定。（Google）

車能過戶樓能過戶 但網上帳戶不能

根據蘋果守則，一個人的帳戶伴隨終生，直至死亡時結束。所有帳戶不能轉讓，除非得到法庭的命令，但司法程序往往繁瑣昂貴。而更重要的是若這只僅限有連接雲端上傳，而非僅存在iPhone等裝置中。若是後者即使有法庭命令，蘋果亦得愛莫能助。

Himsworth Scott事務所的律師希姆斯沃思（Matt Himsworth）表示，經此事後他們終於掌握相關的程序，未來可為遇到相同麻煩的人以快捷地處理：「但要求失去至親的人必須通過法律程序追討屬於他們的財產繼承權，是令人遺憾的。」

汽車可以過戶、房屋可以過戶、銀行亦可過戶，但網上帳戶卻出奇地不能過戶。

Google和Facebook現時有提供分別名為「閒置帳戶管理員」及「紀念帳號代理人」的設定，讓用戶預先設定一旦不幸離逝，由誰可以代為存取帳戶。但若用戶未有設定，要存取則往往非常困難。

（泰晤士報）