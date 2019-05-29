台式炸雞＋珍珠奶茶「神配搭」風靡紐約　挑戰「漢堡＋奶昔」地位

美國紐約民眾現在愈來愈迷戀炸雞這種美食，但那不是傳統的美式炸雞，而是亞洲風味的炸雞。也許有朝一日台灣的雞排配珍珠奶茶就這樣取代了漢堡加奶昔，走入尋常紐約百姓家。

《華爾街日報》報道，日本、南韓、台灣風味的小店，從紐約的大街小巷中飄出各自的家鄉味，不僅滿足饕客味蕾，也開拓飢腸轆轆的紐約客市場。

紐約T.I.C.餐飲集團營運長八木櫻花表示，餐廳正「擴展炸雞的定義」。T.I.C.集團旗下在「大蘋果」有數間日本餐廳，旗下一些據點如Sakagura East Village，就有提供唐揚雞（日式炸雞）。八木說，唐揚雞在日本是家庭常備食材，不僅鮮嫩多汁，就算冷了也很好吃。

Sakagura East Village的唐揚雞（點圖放大）↓↓↓

但是以外皮酥脆聞名的韓式炸雞，才是過去十年席捲紐約的美食。數十間韓國餐廳皆提供韓式炸雞，有些還是專賣韓式炸雞的國際連鎖店。

韓式炸雞連鎖店之一的百力佳納（Pelicana），在紐約市及新澤西開了六間店，下個月也即將在曼哈頓的格林威治村開新店。曼哈頓及韓國城店東洪明（音譯）表示，人們之所以韓式炸雞迷戀，來自於其酥脆的結構，與其他種類炸雞相比，「咬起來比較脆口和俐落」。

Pelicana的韓式炸雞（點圖放大）↓↓↓

韓式炸雞對桃福餐廳的韓裔美籍米芝蓮星級主廚張大衛（音譯）產生影響，他創立了Fuku連鎖店，致力於提供有韓式及美式風味的炸雞，據點遍布紐約市，也包含剛在哈德遜園區開張的新據點。

如果亞洲炸雞是紅花，旁邊也要有綠葉相伴。紐約的手搖飲店功夫茶在曼哈頓東23街的據點，與台灣的頂呱呱炸雞結盟。功夫茶發言人施梅（音譯）表示，珍珠奶茶與雞排將成為經典組合，「我們希望它能成為下一個漢堡與奶昔」。

復仇者聯盟的口味也有？按圖瀏覽功夫茶的特色飲料及成為熱話的炸雞組合↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

料理界專家及觀察家表示，這麼多種類的亞洲炸雞，說明了炸雞有多吸引人。創辦及經營紐約美酒佳餚節及《Fried & True》共同創作者施拉格表示：「這（炸雞）是終極的慰藉食物。」

其他觀察家則說，對非亞洲人而言，亞洲風味炸雞以一種熟悉的方式，提供了一個機會可嘗試其他文化的食物。舉台灣臭豆腐為例，紐約客對它的接受度應該就比不上雞排。

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