【中美貿易戰】北京對美國貨品加徵關稅　加州葡萄酒變大輸家？

中美貿易爭議糾纏不清，繼華府向中國進口產品調高關稅後，北京方面周六（6月1日）祭出相應措施，上調對價值600億美元美國貨品的關稅，超過5000項貨品受影響，當中肉類和酒更面臨加稅最多25%。 對於一眾美國農民而言，這可能是惡夢的開始。

中國在貿易戰中，一直以美國農民為報復對象，無論是種植大豆、穀類的農民，或是動物的飼養戶都無一倖免。這意味他們出口到中國的貨品價格會提高，令當地民眾改為選購其他國家相對廉宜的產品。

雖然美國總統特朗普（Donald Trump）承諾政府會撥出160億美元補貼農戶，但中國的報復行動也正是針對這些受影響農民的州份。

美中貿易戰：中國在6月1日向美國超過5000項產品加徵關稅，其中酒類產品已經第三度成為徵稅對象。有業界人士認為，貿易糾紛令美國的葡萄酒難以與其他國家兼廉宜的產品競爭。（Getty Images）

美國酒莊亦是中國報復措施的一大受害者，當地出口到中國的酒類製品在14個月內三度成為加稅目標，加州葡萄酒協會（Wine Institute）主席科克（Robert Koch）表示，他們的產品每次被加稅後，已經難以繼續於快速增長的全球葡萄酒市場立足。單是首次徵收關稅就已經令美國葡萄酒對中國的出口量下跌25%。

中國民眾並沒有受到關稅影響，他們可以改飲來自澳洲、新西蘭或歐洲的葡萄酒，換言之，受罪的始終是美國的酒農。

美中貿易戰：中國的報復關稅措施懲罰對象主要是美國農民，即使他們可以獲政府補助津貼，但可能動搖傳統上支持共和黨的地位。（Getty Images）

除了食品外，北京的關稅政策同樣令有意投資美國的中國投資者卻步。一份美中投資計劃（US-China Investment Project）的報告指，中國對美國的投資在2018年下跌6成，主要都是受到兩國關係緊張拖累。美中商會（US China Business Council）4月的意見調查亦指，中國企業高層考慮減少2020年在美國投資的計劃，即使他們可能早在貿易戰爆發前就有如此預算，但這問題很大機會是中資撤出當地的助燃劑。

（英國廣播公司）