阿爾卑斯山驚現絕美冰藍湖泊　10天前後對比圖揭全球暖化絕望真相

阿爾卑斯山（Alps）是一座位於歐洲中心的山脈，山峰雪白，覆蓋非常多的歐洲地區，因為水力資源豐富，發展出很多大河流。最近國外有一名登山者，在法國的阿爾卑斯山上發現了一個湖泊，他拍下了這個奇景上載至網絡，引起了關注，如此美景卻引來了科學家說「這是地球危險的徵兆」！

阿爾卑斯山的沿途地區在春季因為山脈積雪開始融化而百花齊放，是登山的好去處；冬季則因為雪景，而成為滑雪熱門地。而這位來自法國的登山者名叫麥斯特（Bryan Mestre），日前登上了阿爾卑斯山脈，在冰川上發現了一個碧藍色的湖泊。

Bryan拍攝的阿爾卑斯山和碧藍湖泊奇景（點圖放大瀏覽）▼

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他覺得景色絕美，拍下奇景的同時，卻覺得十分詭異。據外國媒體《Unilad》報道，Bryan Mestre當時正在攀爬白朗峰（Mont Blanc），在海拔 11,100英尺（即約3400米）處發現了這個碧藍色的湖泊。他把眼前的景色拍下，並把自己在10天前拍下的阿爾卑斯山原貌一同上載到網絡。

他在貼文上寫道：「該是時候發出警報，問題是什麼？這兩張照片的拍攝時間僅相隔10天，這張是在6月28日早些時候拍攝的，第二張照片是由Paul Todhunter分享的。只有10天的極端高溫足以令冰川融化並形成一個湖泊，全世界的冰川正在快速融化……」

點圖放大瀏覽原文及前後對比圖▼

從Bryan Mestre分享由Paul Todhunter拍攝的照片可見，10天前的這個地方並沒有湖泊的形成。Bryan Mestre也解釋說，通常在海拔這麼的高度，氣溫都是非常非常低，所以只會有冰雪而非液體。他會拍攝到湖泊雖然驚奇，但這也表示有高溫正在融化高山的積雪。

Bryan說，據他了解，「歐洲南部和阿爾卑斯山受到溫度範圍在40到50度的大熱浪衝擊」，所以全球暖化問題影響到原本應在冰點以下的冰川，在以急劇且不均衡的速度和高度融化，導致冰川之間形成了湖泊。

Bryan之後也貼出了阿爾卑斯山東部同一地點過去數十年的變化，結果同樣驚人（點圖放大瀏覽）▼

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另外，冰川專家拉瓦內爾（Ludovic Ravanel）也曾於2015年在冰山上看過湖泊形成，他當時也把消息發布並警告冰川之間形成湖泊跟氣候暖化的關係，因此愈來愈多的湖泊在冰川形成，也就代表着全球暖化的問題正在愈趨嚴重。又一個全球氣候暖化的影響被發現，人們應該更關注這問題，並且着手去解決了！

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】