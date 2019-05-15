北極海氣溫高達攝氏29度　二氧化碳濃度破300萬年紀錄

上周末全球氣候系統發出警報，俄羅斯西北部的北極海入口附近，氣溫上升到攝氏29度。 美國夏威夷天文台近日數據顯示，地球大氣中二氧化碳突破415ppm（百萬分濃度），創下地球數百萬年以來最高的二氧化碳濃度。

北極海上周竟錄得攝氏29度高溫（點圖放大）↓↓↓

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俄羅斯阿爾漢格爾斯克（Arkhangelsk）5月11日的氣溫為攝氏29度，往年平均氣溫約為攝氏12度。這座擁有35萬人口的城市座落在白海旁邊，白海最終彙流至北極海的巴倫支海（Barents Sea）。

位於阿爾漢格爾斯克以東的農村地區科伊納斯（Koynas）5月12日氣溫更高，飆升至攝氏31度。俄羅斯許多地方包括從哈薩克斯邊境到白海，都在上周末創下高溫紀錄，比平均溫度高出約攝氏20度。

這些變化都與二氧化碳濃度不斷增加有關，二氧化碳濃度已超越史上象徵性門檻。夏威夷冒納羅亞天文台（Mauna Loa Observatory）5月11日的數據顯示，地球大氣中二氧化碳突破415ppm，可能是300萬年來最高。自工業革命以來，二氧化碳含量上升近50%。

科學家總結說，二氧化碳屬於溫室氣體，隨着其他幾種溫室氣體的增加，是近幾十年來氣候暖化的主要原因。

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