【逃犯條例】新加坡律政兼內政部長：示威者激進行為無助紓緩局勢

香港反修例爭議持續，每個星期都有示威「上演」，包括外國媒體及政府官員都予以關注，其中新加坡律政兼內政部長尚穆根（K Shanmugam）指出，香港示威者激進的行為無助紓緩局勢。 他亦指出，香港是中國的一部分。北京政府會要求香港適應中國目前的政治結構。

尚穆根8月11日在個人Facebook專頁上發布有關新加坡《聯合早報》及香港《南華早報》對他進行訪問的摘要。

他指出，香港各方的立場都強硬，要解決問題並不容易。他認為有關方面必須找出明確的解決方案，來應對政治和社會經濟問題。他說，香港需要中國的支持才能解決問題。這意味着解決方案必須符合香港和中國的利益。各方都必須做出妥協。

尚穆根指出，香港示威者用普通話叫中國大陸的旅客回去、對象徵國家主權的國徽和國旗進行破壞並洩憤，有的示威者甚至還唱美國的國歌。他指那些人這麼做是希望大陸旅客可把示威者的心聲帶回到中國。但他認為，這些行為都無助於緩解目前的局勢。他對香港的局勢感到擔憂。

他認為，中國領導人可能會認為香港示威者做出這些行為的意圖，是在中國其他地區做出相同的舉動，而香港只是開端。領導人會說這是為了要動搖共產黨在中國的統治。尚穆根在訪問中反問，中國領導人會否接受，或能否接受這種挑釁。

尚穆根表示：「中國的制度遴選出最具實力、最能幹的人士加入政府。35年來，它協助超過5至6億人口脫離貧困。歷史上沒有任何一個國家做到這點，更別說在35年內做到。這是一個巨大的成就，卻沒得到應有的認可。中國領導人自然會問世上是否有另一個政治制度，能夠比現有的制度更好地造福中國人民？答案是沒有。」