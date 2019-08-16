美研究：人體長期暴露於空氣污染　如29年來「一日吸一包煙」

美國醫學會雜誌（JAMA）8月13日發表一份新研究，指如果人體長期暴露於空氣污染之中，尤其是地表臭氧（ground-level ozone），就如29年來維持一日吸一包煙的習慣，而且有機會導致肺氣腫（Emphysema）。

這項研究主要調查暴露於空氣污染，特別是地表臭氧、懸浮粒子、氮氧化物及黑碳（Black Carbon）對人體所產生的影響；研究對象一共逾7000人，他們的年齡層為45歲至84歲，而且在6個美國都市區，分別為巴爾的摩（Baltimore）、芝加哥（Chicago）、洛杉磯（Los Angeles）、紐約市（New York City）、明尼蘇達州聖保羅（St. Paul）及北卡羅來納州溫斯頓塞勒姆（Winston-Salem）裏生活超過十年。

研究人員利用電腦斷層掃瞄（CT Scan）去調查每種污染物與患止肺氣腫的關係，再加上肺量計（spirometry）測試，結果成功證明肺功能在暴露於污染物的情況下會出現衰退。研究人員指，地表臭氧是當中與肺功能進一步衰退關聯最大的污染物，它無色無味，是由污染物在陽光照射下通過光化學反應所產生，並會導致氣喘、哮喘等症狀。

研究作者兼哥倫比亞大學歐文醫學中心（Columbia University Irving Medical Center）的醫學教授巴爾博士（Dr. R. Graham Barr）表示，「我們觀察到出現肺氣腫的機會相當大，對肺部所造成的傷害猶如29年來維持一日吸一包煙的習慣，以及3年的老化。這些數據很重要，因為地表臭氧正不斷上升，而且電腦斷層掃瞄所得出肺氣腫的個案數量，能預測因為慢性下呼吸道疾病（chronic lower respiratory diseases）而導致的入院情況及死亡數字。」

（綜合報道）