【空氣污染】茶療通鼻塞、按穴位收鼻水　中醫教你即時紓緩鼻敏感

受颱風「利奇馬」外圍下沉氣流影響，環保署表示本港昨日除了天晴酷熱，全港11個地區的一般監測站污染指數錄得10+水平，表示香港空氣污染情況屬嚴重級別。當空氣中的懸浮粒子增加，一眾鼻敏感人仕又開始紙巾不離手。註冊中醫倪詠梅就給大家3個簡單的紓緩方法，可即時通鼻塞、收鼻水。

政府預料空氣污染情況仍會持續欠佳，但下周初至中期一股西南氣流將為廣東沿岸帶來驟雨，屆時空氣污染有望改善。政府發言人亦提醒市民，當空氣污染指數處於「嚴重」水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，減少在戶外逗留的時間，特別是交通繁忙的地方。

受颱風「利奇馬」外圍下沉氣流影響，環保署指除了天晴酷熱，亦有煙霞籠罩全港，臭氧及粒子水平偏高。根據今日8月9日下午4時的數據，全港16個一般監測站及路邊監測站均錄得8級（甚高）或以上的空氣質素健康指數，而荃灣、元朗、東涌、大埔更錄得10級。

除了藥材鋪，部份超級市場也有新鮮薄荷葉出售。

倪詠梅醫師就指出因空氣污染、懸浮粒子引起的鼻敏感，在中醫角度稱為「外邪」，她建議以下三個簡單的應對方法，可即使幫助收鼻水及止鼻塞。

1：熱毛巾敷鼻

倪醫師指熱毛巾有溫通之氣，敷在鼻子上可以通鼻竅，從而通鼻塞及收鼻水。而熱毛巾的溫度不用達到100℃，摸上去有一點燙手就可以了。

2：茶療通鼻塞

只需兩錢辛夷花、一錢薄荷葉，再熱水浸泡一會，再靠前用鼻慢慢吸升上來熱氣，有通鼻竅作用。

3：用精油按摩穴位

用清涼油、薄荷膏塗在鼻翼附近的「迎香穴」，或額頭的「印堂穴」，再輕輕按摩幫助吸引，也有通鼻竅、止鼻塞的作用。

另外，註冊中醫謝嘉雯亦指如鼻敏感發作前額脹痛，可用掌心按「印堂穴」，有鼻塞則可按「孔最穴」，按摩的同時深呼吸，鼻子就會回復通暢。

除了即時紓緩的方法，謝醫師亦建議使用茶療，或在日常煲一些健脾強肺氣的湯水，可增強體質，預防並減低鼻敏感發作。

健脾強肺氣湯

材料：黨參30克、炒白朮15克、北芪30克、防風10 克、蜜棗2至3粒，豬骨一斤。

煲法：全部材料洗淨後放進湯煲及加適當清水，開大火煲滾後轉中慢火再煲一小時。

茶療

乾薄荷葉2至3克，或新鮮薄荷葉4至6片，檸檬2至3片，紅茶包一個。熱水浸泡後服用，飲前聞一聞，有助通鼻竅。如是讓小孩飲用，可以少許冰糖代替紅茶包。