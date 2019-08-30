英國男嬰喉嚨感染引發敗血症　手腳全黑為保命截肢　幸撐過危險期

絕對不能輕視寶寶生病的小症狀，以免引發無法挽回的遺憾。英國一名11個月大男嬰，在一次喉嚨感染後，竟引發敗血症，面臨必須截肢的結果，模樣令人心痛。

才短短48小時，男嬰感染引發敗血症，四肢全黑

根據英國《太陽報》報道，英國一名男嬰奧利佛（Oliver Aisthorpe）在6個月大時，因喉嚨感染且有脫水現象而就醫，當時醫生看診後認為只是感冒並無大礙，給予止痛退燒藥，就讓媽媽沃德爾（Abbie Wardle）帶回家，沒想到返家後病情不但未改善且越來越嚴重，甚至失去意識。奧利佛從正常到昏迷的過程不過才48小時。

沃德爾回憶，隔天再帶奧利佛回醫院檢查，將整晚發生的過程告知醫生，醫生突然非常緊張並諮詢了另一家醫院如何治療，當時奧利佛的手腳開始發紫，她還以為只是太冷了而幫兒子穿襪子。

沒想到診斷結束後，確診是由喉嚨感染引起的急性敗血症，且四肢的組織已經壞死，為了保命必須立刻截肢。醫生也告訴沃德爾，病情如果繼續惡化，奧利佛不一定能撐得下去。

奇蹟發生，小奧利佛撐過危險期！

了解到事情嚴重性的沃德爾，看着因病折磨的奧利佛，感到非常心痛，因此他支持醫生提出截肢的建議。她說，當護士來幫忙換尿布時，竟親眼看到奧利佛的左小腳在面前自行脫落，讓她當場崩潰，她希望奧利佛不要再受苦了。

奧利佛的模樣仍教人心痛 還幸已慢慢恢復健康（點圖瀏覽）↓↓↓

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慶幸的是，敗血症並沒有侵襲奧利佛的大腦，因此截掉四肢後，他慢慢恢復生命力，沃德爾並不後悔自己的決定，她說：「截掉四肢後，奧利佛的狀態有別於昏迷的模樣，非常快樂且充滿生機，就像解脫了一樣。」

經過幾個月的治療，已經11個月大的奧利佛慢慢恢復健康，適應了如何在沒有四肢的情況下玩耍與移動，現在更開始學習使用義肢，沃德爾希望自己的經驗能讓家長更重視孩子們的情況。

細菌感染絕不能輕視，敗血症病程快速

每年都會有數百萬兒童發生類似奧利佛這樣的呼吸道感染，但會發生如此嚴重的併發症卻非常少見。敗血症是感染所引發的全身性嚴重發炎反應，感染源通常是細菌，嚴重時可能使身體許多器官衰竭，甚至會導致休克、死亡。有報告指出，敗血症約有30％的死亡率，如果病情惡化至敗血性休克，死亡率更可能高達80％，因此敗血病被視為一種可能會危及性命的嚴重併發症。

西奈山衛生系統兒科急診醫學主任Anthoney Lim指出，敗血病幾乎無法預防，剛開始常會被誤以為是小感冒而輕視，只能靠驗血確診，感染後的病程發展又非常快速，常令人措手不及，因此沃德爾呼籲父母應該時刻關注孩子的症狀，若發現不對勁一定要相信直覺，就診時詢問兒科醫生是否可能為敗血症，多一次的檢查，就多一分免於遺憾的機會。

沃德爾希望自己的經驗能讓家長更重視孩子們的情況。（Abbie Wardle Facebook）

出現這些症狀，就要懷疑敗血症

一般來說，當寶寶出現喝多尿少、呼吸困難，並開始出現窘迫的現象，就要馬上就醫。敗血症的症狀遍及全身，出現以下症狀通常已經變得嚴重了。

1. 體溫不穩：可能出現高燒（體溫高於38.3度）或低溫打冷顫（體溫低於36度）的情況。

2. 心跳及呼吸加快或困難：心跳每分鐘大於90下，呈現無力狀態；呼吸急促每分鐘超過20下，甚至有呼吸困難的情況。

3. 排尿嚴重減少：正常進食的情況下，尿量明顯變少。

4. 意識改變：寶寶會變得很倦怠、活動力減少，甚至意識變得越來越差、昏迷。

5. 皮膚出疹：隨着敗血症進展，會開始看到皮膚出現一種叫做「瘀點」的明顯皮疹，四肢看起來有紅色或紫色斑點，並且按壓皮膚時不會褪色。但通常出現這種情況，已經是「死亡徵兆」，非常少見。

6. 低血壓：合併此症狀可能已經進展成感染性休克，屬於十分嚴重的情況。

孩子生病時，家長除了量測體溫，也需觀察活力和食慾變化，若持續發燒或退燒時精神狀況不佳，請儘速送醫。兒童容易感染的綠膿桿菌、肺炎鏈球菌及嗜血桿菌，更可能讓孩子曝露在風險中。提醒家長們務必讓孩子定期接種疫苗，平時也多注意手、口、鼻衛生，減少感染疾病的可能。

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】