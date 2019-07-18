【幼兒安全】跌入洗衣機、窗簾繩吊死　你必須知道的十大家居陷阱

為了讓寶寶頭型好看、輪廓立體，陳太太在孩子出生後，都採取趴睡姿勢，沒想到，一早醒來，寶寶不哭不鬧，乖的有點反常，用手一摸，才發現孩子全身冰冷，緊急送至急診室，孩子早已斷氣多時。

台灣衛生福利部資料顯示，2017年台灣1歲以下嬰兒死亡達772人，其中因事故傷害致死59人（佔7.6％），嬰兒猝死症23人（佔3.0％），這兩項就佔了一成 （10.6％）的死因。

擴大分析0～12歲以下兒童的死因分析，在913人死亡幼童之中，147人是因為傷害死亡，佔13.9％，其中超過80％都是屬於非蓄意性事故，例如意外淹死溺水、意外墜落、意外燒燙傷或意外車禍等。

舉例來說，3歲大的小琪，還沒上幼兒園，某天早上媽媽在洗衣服及整理家務時，小琪吵著肚子餓，媽媽想說離開5分鐘，應該沒有關係，衝到樓下買早餐，回家時竟發現女兒跌入洗衣機，送到醫院已回天乏術。

台灣衛生福利部資料顯示，因事故傷害致死及嬰兒猝死症佔了1歲以下嬰兒死亡死因的一成 （10.6%）。（gettyimage／視覺中國）

長庚醫院兒少保護中心主治醫生李嶸表示，大部分死於意外事故的幼兒，都是因為照顧者一時的疏失，例如陳媽媽讓寶寶趴著睡，導致孩子猝死；小琪媽媽疏於照顧孩子，以致女兒不幸死於洗衣機。

林口長庚醫院兒少保護中心分析2005-2016年間115起6歲以下兒童到院不明原因死亡個案，結果發現，男童為女童的1.3倍，85％事故發生場所是在室內住所。

進一步分析死因，其中嬰兒猝死症高達46人，佔4成多，為事故首要原因。其他原因除了疾病外，還包括創傷、虐兒、窒息、溺水、缺氧、火災和窗簾繩吊死等。

長庚醫院兒少保護中心主治醫師李嶸表示，大部分死於意外事故的幼兒，都是因為照顧者一時的疏失。（視覺中國／GettyImages）

研究則顯示，超過4成的6歲以下兒童死亡，這是可避免的遺憾，包括猝死、創傷、虐兒、窒息、溺水、缺氧、火災和窗簾繩吊死等，如果照護者照顧上的保持警覺，提高照護知識，就能減少遺憾發生。

夏紹軒醫師指出，「家長、照顧者疏於照料孩子，就是一種兒虐」，即使沒有致死，但小朋友記憶深刻，對於孩子來說，已經造成身心上不可磨滅的傷害。

為此，長庚兒少保護中心提出家長常見的十大照顧疏忽（點圖閱讀）▼

+ 6 + 5 + 4

李嶸醫師指出，照顧者需時時關注嬰幼兒的舉動，勿因滑手機或聊天而忽視了兒童的安全；即使短暫的離開，也切勿獨留幼兒於屋內或車內。幼兒乘坐機車，須戴合格的兒童安全帽。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「疏於照料孩子就是一種兒虐！」可能讓幼兒發生危險的十大NG行為應當心！】