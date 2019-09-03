【一分鐘看世界】二戰紀念日背後分歧、脫歐硬上弓、美國超級颶風

世界說
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早晨，今天是9月3日，星期二。

陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

二戰紀念日並不完整

第二次世界大戰爆發80周年，多國領袖來到當年打響戰事第一槍的波蘭小鎮維隆出席紀念活動，並敲響一個以波蘭語刻有「記憶」和「警惕」二字的紀念鐘。波蘭總統杜達呼籲不能忘記戰爭悲劇，盼望民眾珍惜和平。德國總統施泰因邁爾則就當年納粹德國的入侵，請求波蘭原諒。然而，這場紀念活動中卻不見戰勝國之一蘇聯——即現今俄羅斯的身影，這或牽涉近期波俄兩國的緊張關係……（按此閱讀更多

二戰紀念日：1939年9月1日，納粹德軍入侵波蘭並空襲小鎮維隆，為二戰揭開序幕。80年過去，現今的德國總統施泰因邁爾請求波蘭的原諒。（AP）

英國在野黨群起反對硬脫歐

英國多個在野政黨計劃在國會復會當日，通過阻止首相約翰遜無協議脫歐的法案，並採用一星期「極速立法」的方式，以求阻止硬脫歐。英國媒體引述消息指，約翰遜會將倒戈的保守黨議員踢出黨。另有消息指，約翰遜計劃一旦有關法案通過，將尋求提前在10月14日大選。至於約翰遜本人會見記者時則稱，自己不想提前大選，但重申英國將如期脫歐，促請議員不要支持無意義的脫歐延期……（按此閱讀更多

英國脫歐：英國有反脫歐人士遊行，高舉要求暫停脫歐的標語。（Reuters）

颶風多里安橫掃巴哈馬

5級颶風「多里安」登陸島國巴哈馬北部，最高持續風速達到每小時295公里，陣風風速更超過每小時354公里。這個被形容為是自1950年以來第二強的大西洋颶風，對巴哈馬造成嚴重破壞和水浸，暫時造成最少5人死亡。雖然多里安已降為4級颶風，但隨着風暴迫近佛羅里達州，特朗普也呼籲民眾要按計劃疏散……（按此閱讀更多

特朗普不想做「中國的僕人」

中美新一輪關税生效，北京向世界貿易組織起訴美國的加稅行為。面對愈演愈烈的關稅戰，美國有商會指逾九成中國進口服飾受波及新加坡方面警告華府切斷中國供應鏈的風險，諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼對表達中美貿易戰帶來的影響。然而，美國總統特朗普仍然認為對華貿易戰打得成功且超值，並強調不想當中國的僕人……（按此閱讀更多

加州潛水觀光船起火　最少4死29失蹤

美國加州南部聖克魯斯島北面海域，一艘載有30多人的潛水觀光船深夜起火，事故原因仍有待調查。當局指，5名包括船長在內的船員跳船脱險，並在現場附近打撈到4具遺體，相信是遇溺身亡。不幸的是，船上的29人至今仍生死未卜……（按此閱讀更多

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