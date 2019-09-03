【一分鐘看世界】二戰紀念日背後分歧、脫歐硬上弓、美國超級颶風

早晨，今天是9月3日，星期二。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
二戰紀念日並不完整
第二次世界大戰爆發80周年，多國領袖來到當年打響戰事第一槍的波蘭小鎮維隆出席紀念活動，並敲響一個以波蘭語刻有「記憶」和「警惕」二字的紀念鐘。波蘭總統杜達呼籲不能忘記戰爭悲劇，盼望民眾珍惜和平。德國總統施泰因邁爾則就當年納粹德國的入侵，請求波蘭原諒。然而，這場紀念活動中卻不見戰勝國之一蘇聯——即現今俄羅斯的身影，這或牽涉近期波俄兩國的緊張關係……（按此閱讀更多）
二戰紀念日：1939年9月1日，納粹德軍入侵波蘭並空襲小鎮維隆，為二戰揭開序幕。80年過去，現今的德國總統施泰因邁爾請求波蘭的原諒。（AP）
英國在野黨群起反對硬脫歐
英國多個在野政黨計劃在國會復會當日，通過阻止首相約翰遜無協議脫歐的法案，並採用一星期「極速立法」的方式，以求阻止硬脫歐。英國媒體引述消息指，約翰遜會將倒戈的保守黨議員踢出黨。另有消息指，約翰遜計劃一旦有關法案通過，將尋求提前在10月14日大選。至於約翰遜本人會見記者時則稱，自己不想提前大選，但重申英國將如期脫歐，促請議員不要支持無意義的脫歐延期……（按此閱讀更多）
英國脫歐：英國有反脫歐人士遊行，高舉要求暫停脫歐的標語。（Reuters）
颶風多里安橫掃巴哈馬
5級颶風「多里安」登陸島國巴哈馬北部，最高持續風速達到每小時295公里，陣風風速更超過每小時354公里。這個被形容為是自1950年以來第二強的大西洋颶風，對巴哈馬造成嚴重破壞和水浸，暫時造成最少5人死亡。雖然多里安已降為4級颶風，但隨着風暴迫近佛羅里達州，特朗普也呼籲民眾要按計劃疏散……（按此閱讀更多）
特朗普不想做「中國的僕人」
中美新一輪關税生效，北京向世界貿易組織起訴美國的加稅行為。面對愈演愈烈的關稅戰，美國有商會指逾九成中國進口服飾受波及，新加坡方面警告華府切斷中國供應鏈的風險，諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼對表達中美貿易戰帶來的影響。然而，美國總統特朗普仍然認為對華貿易戰打得成功且超值，並強調不想當中國的僕人……（按此閱讀更多）
加州潛水觀光船起火 最少4死29失蹤
美國加州南部聖克魯斯島北面海域，一艘載有30多人的潛水觀光船深夜起火，事故原因仍有待調查。當局指，5名包括船長在內的船員跳船脱險，並在現場附近打撈到4具遺體，相信是遇溺身亡。不幸的是，船上的29人至今仍生死未卜……（按此閱讀更多）
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