波蘭舉行悼念二戰活動　總統杜達呼籲不可忘記戰爭悲劇

9月1日是二戰爆發80周年，波蘭多地舉行悼念活動。總統杜達在出席首都華沙大型悼念活動時，呼籲民眾珍惜和平，避免悲劇重演。

多個領袖出席悼念活動，敲響刻有紀念字句的紀念鐘。（Reuters）

1939年9月1日，納粹德軍向波蘭發動攻擊，被視為第二次世界大戰的開始。波蘭多地舉行悼念活動，其中以首都華沙的規模最大，多國領袖均有出席參加。其中包括德國總理默克爾（Angela Merkel）、美國副總統彭斯（Mike Pence），及法國總理菲利普（Edouard Philippe）等。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）檢閲軍方儀仗隊，出席活動的多國領袖，敲響刻有紀念字句的紀念鐘，儀仗隊士兵向無名烈士碑獻花。

杜達致詞時表示，殘酷的清洗與種族滅絕為世上帶來災難，世人應永遠記着這可怕的經歷，呼籲民眾珍惜和平，避免悲劇重演。

在較早前於維隆（Wielun）舉行的悼念活動中，德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）致辭時就當年德軍對波蘭造成的傷害道歉，並請求寬恕。

俄羅斯無獲邀參加

英國首相約翰遜（Boris Johnson）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）並無出席在華沙的悼念活動。前蘇聯紅軍在對抗納粹德軍的戰役中，付出了60萬人性命。但波蘭在俄羅斯吞併克里米亞後，與俄羅斯關係跌至冰點。俄羅斯外交部曾表示，波蘭未有邀請俄羅斯出席活動是「愚蠢」行為。