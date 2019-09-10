【中國留學生．一】美式生活衝擊價值觀　留學「美」夢不再？

中美貿易戰持續升溫，美國出口的牛肉、大豆、香煙，以及中國出口的玩具、電腦、家電產品，皆成為兩國商業實力鬥爭的籌碼。當中有一群人幾乎站在「戰爭」最前沿，最能感受到這場戰爭的劍拔弩張。 相隔11,000公里，為數超過30萬的居美內地留學生，他們是在隔岸觀火，還是身在曹營心在漢？除了遠在他方的留學生之外，一些選擇回到祖國發展的「海歸」，家國情意結似乎更濃。受過截然不同的文化洗禮後，美式生活可有改變他們的「祖國想像」？ （此為【中國留學生】系列專題之一）

「我的確感覺到，出了國之後才知道中國的好……」 Jack坦言，即使在美國生活多年，始終無法融入美國人的圈子。美國人愛冒險，縱情派對，狂歡玩樂，這跟性格較保守和謹慎的傳統中國人截然不同。美國人和中國人在思想和價值觀念的差異太大，這令Jack難以找到文化認同。過去數年，他雖然長期在美國生活，但難免也會感到孤單，不時會想念遠方的家。

「內地很多事，是因為自己缺少了，才更顯得珍貴。」 Jack對記者說。

美國學生與中國學生的生活習慣大相逕庭，令一些中國留學生來到美國之後，一時難以適應。（Getty Images）

他可不是初來報到的新同學。內地留學生Jack來到美國生活五年，本科生時期在俄克拉荷馬州（Oklahoma）一間大學讀管理學。今年剛剛移居到東岸，在紐約大學（New York University）攻讀管理學碩士。Jack並不打算長期在美國生活，他打算畢業後在美國實習，積累一些工作經驗就回國。中美之間的巨大文化差異，是他選擇離開的原因。「無論待多久，我也無法真的變成美國人……而且我的家人、文化的根還在內地。」

話雖如此，現時還留在美國的Jack，這一年來還是需要面對因應時局而出現的思想角力─中美貿易戰的民間餘溫。

中國留學生在美國，還要承受貿易戰的餘溫。（Getty Images）

貿易戰升溫 美國成敵人

自去年中美貿易談判破裂，兩國揭開貿易戰戰幔。於美國國內而言，連串制裁、對中資公司的貿易限制，固然能夠加大美方在貿易戰中的籌碼，但Jack這些居美內地留學生，卻因而成為貿易戰的磨心。Jack也知道人在美國，身份和立場尷尬，就算回到中國，當內地的朋友、家人聊到中美關係及貿易戰，他也只是聆聽，不太願意發表意見。「我怕自己說話有瑕疵，也沒法全面分析這些國家大事。」

中美貿易戰打響之後，對內地留學生的日常生活也有不少影響，其中物價漲幅最為明顯，生活成本因而增加。人民幣貶值，對內地留學生來說，換算成本和貨幣差額變相大了。Jack計算過，比起去年在俄克拉荷馬州讀書，今年他的消費開支足足增加了5至10%。

貿易戰波及的不只是經濟層面上的利益，連帶民間交流也受到影響。美國政府早在去年開始，已針對中國學生及來美訪問的交流學者變更簽證安排，包括縮短簽證期限、加強資格審查等。

（香港01）

赴美內地留學生 十年翻三倍

今年是內地留學生Robert（化名）在美國生活的第七個年頭。他在本科生階段在紐約讀書，現時於賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）攻讀社會科學博士學位。Robert說，根據他的觀察，美方因應貿易戰而將留學生變成手上籌碼，並且收緊內地留學生的簽證安排，估計日後留學生赴美的意欲應該會降低。

Robert指出，相對而言，加拿大的簽證安排較寬鬆，而且社會治安良好，工作機會不遜於美國。美加兩地的生活環境相似，故後者成為內地留學生的「避難所」。礙於貿易戰的關係，赴美升學熱潮似逐步降溫，至少沒幾年前那麼熾熱。

開打一年的貿易戰，會否真的減低留學生赴美意欲，仍然有待觀望。但可以肯定的是，現在中國仍然是美國大學海外學生的最大來源國。國際教育協會（Institute of International Education）的數據顯示，2017至18學年，居美內地留學生的人數高達36萬，比起2008至09學年的約10萬人，翻了兩倍有多。美國一直是內地學生遠赴海外接受高等教育的首選地，因為美國大學的教育質素與名氣，在他們眼中是最好的。

美國學府歷史悠久，教育質素一流，向來是中國留學生的首選目的地。（Getty Images）

愈來愈多內地留學生來到美國各大城市，卻因語言或文化差異，未必能融入當地人的生活。然而，在美華人群體實在太大，留學生可在「小中國」的社區中生活，彼此的通訊方式以微信為主，而且日常生活都可以互相幫助依賴。

以前別人說到「港獨」、「台獨」，她馬上會覺得很不屑、憤怒。但現在，她反而想知道這些現象或政治主張背景的因素是什麼，想把過去所有事情都客觀地理順清楚。 Iris

縱然留學生在華人社群生活，畢竟遠隔重洋，文化隔層加上思鄉情懷，難怪一直有人說：留過學的人，會更愛國。不過，留學生們又怎樣看這句話呢？

隔岸望故鄉 看得更仔細

去年年底已返國的「海歸」 Iris，曾留美兩年半，美式生活對她的衝擊，難免讓她對中國的觀感有所改變。2016年，Iris來到美國東岸的賓夕法尼亞州立大學（Pennsylvania State University）攻讀比較文學碩士課程，教授及同學的種族、文化多元，經常討論世界發生的事，以不同角度看待世界，回看對岸中國，自然也有點不同。這種不同，是觀察位置的不同，能夠「跳出來」思考自己的家─家的歷史、家的文化。

中國內地學生接受「本位」教育的意識頗重，到海外留學或能跳出框框，以全新角度看中國，看世界。（Getty Images）

「（美國的學習經歷）讓我跳出中國的格局，以全新角度看中國。」 Iris認為，這與內地以中國為「本位」的思維模式全然不同。譬如學日本文化，很多人覺得中國人學日文特別容易，並認為日本文化是從中國文化衍生出來。語言就是一個例子，日文裏有很多漢字，許多中國人覺得，若懂中文，讀日文自然也很容易。

可是當到了美國後，當地的教授明確告訴Iris，日本文化是一種獨立的文化，日文自然與中文完全不同。在學習日本文化的過程中，「中國是老大哥」這個本位概念理應撇除─這是Iris對東亞文化的重新審視，也是對中國的重新審視。

Iris在美國時，因應學術需要和自身興趣，花了很多時間學日語及日本文化。回國後，Iris在上海一間出版社擔任英文、日文編輯，其中很大部份關於日本語言、文化的知識，就是來自在美國的兩年半留學生活。雖然不是在日本學習當地的文化，但身處第三國，能夠更客觀地看日本，回看自己更熟悉的祖國，也是同理。

在賓夕法尼亞州的兩年半生活，Iris得到不只是書本上的知識，還有從地球另一面看世界的視野。（Getty Images）

留學期間，Iris在圖書館翻閱有關中國、日本及其他亞洲國家的學術書籍，令視野更廣闊，並重新審視整個東亞地區的文化，與在中國念書時的體會非常不同。

這兩年半的經歷，Iris學到客觀了解事情，也懂得培養好奇心。以前別人說到「港獨」、「台獨」，她馬上會覺得很不屑、憤怒。但現在，她反而想知道這些現象或政治主張背景的因素是什麼，想把過去所有事情都客觀地理順清楚。她認為，單純以主觀情緒看待事物，只會看到仇恨、爭拗。撇開先入為主看待事物，甚至站在別人的主觀角度審視，觀察肯定更加入微。

上文節錄自第179期《香港01》周報（2019年9月9日）《中國留學生「美」夢不再？》。

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