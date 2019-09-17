【新聞背後】全球石油危機主角　世界最大公司：沙特阿美

沙特阿拉伯石油設施遭到襲擊，導致沙特油產一度下降，油價上升，並一度觸動美國與伊朗的神經。說到這次的受害者，沙特阿美是一間什麼樣的公司，為何事件可以帶來如此大影響？

沙特阿美的標誌。沙特阿美是沙特最大企業，也是全球最大的石油公司。（路透社）

沙特阿美又稱沙特阿拉伯國家石油公司（ARAMCO），是沙特阿拉伯的國家石油企業。公司全球僱有6.5萬名員工，業務包括開採、提煉、航運、石油及天然氣營銷等。

全球最有影響力公司

沙特阿美擁有世界最大的陸上油田加瓦爾油田（Ghawar Oil field），及海上油田賽法尼亞油田（Safaniya Oil Field）。加瓦爾油田位於沙特東部，是目前發現全球最大的油田，總儲量超過700億桶，是全球最重要的原油來源地之一。

公司在4月發表報告，顯示沙特阿美是世上盈利能力最強的公司，2018年公司純利高達1110億美元，收入接近3560億美元。相比下蘋果全年純利才600億美元，世界第二大石油公司荷蘭蜆殼公司（Royal Dutch Shell）純利也才230億美元，相差甚遠。

因此沙特阿美可被視為沙特國家的命脈，經營沙特阿美甚至可說等同經營國家，是對中東有局勢有極大影響力的一間公司。

沙特阿美正籌備上市，估值高達1.5萬億美元，將是世界最大規模的首次公開招股（IPO）。（路透社）

襲擊遇料會讓上市計劃再推遲

但油田會有採盡的一天，國際油價變動亦直接影響國家收入，沙特阿美最近一直籌備上市，目的就是讓沙特擺脫對石油的過分依賴。外界預料沙特阿美估值接近1.5萬億美元，雖然較王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）所稱的2萬億美元為少，但仍是世界最大規模的首次公開招股（IPO）。

穆罕默德希望藉上市籌集資金，協助國家改革及開發，這是沙特提出的2030年願景發展計劃中的最重要一項。

不過沙特阿美的上市計劃因各種問題一拖再拖，能源部大臣阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman）9月9日才稱要盡快讓沙特阿美上市，美國《華爾街日報》報道，襲擊預料會讓上市計劃再度推遲。