日本增加消費稅在即　8%升至10%問題逐一解答

日本將在10月1日增加消費稅，從8%加至10%。為何日本要調高消費稅？增稅將影響什麼項目？對外國旅客有什麼影響？以下讓香港01為讀者逐一解答。

增加消費稅豁免包括蔬果類食物，因此在日本買水果不受影響。（Getty Images）

消費稅涵蓋哪些項目？

消費稅將影響絕大部分消費，由電子產品、化妝品、酒類、書籍、服務消費等，但有一部分例外。日本把例外的部分歸類為「輕減稅率」，其中包括食品及報紙，如蔬果將維持8%稅率，設置例外目的是減輕增稅對一般市民的日常負擔。

餐廳內食10% 外賣8%

不過值得留意的是，在食品方面並不包括「餐廳內的飲食」。所以有趣地在同一餐館內，若選擇在餐廳飲食，會收新的消費稅10%，外賣則只收8%。

然而不少餐廳已表示，為方便計算和以免造成混亂，所有價格將統一調整，不論店內外飲食最終均顯示同一價錢。例如某個食物價格，在店內飲食是272日圓加10%消費稅，外賣是277日圓加8%消費稅，最終價格一樣是299日圓（約21港元）。

雖整體而言餐廳最終還是會加價，但部分會在加稅初期提供特別優惠，如吉野家就在10月1日起連續兩星期，為所有牛肉飯打九折。

順帶一提，汽水機屬外賣一類，因此汽水機買汽水的價錢不會受增稅影響。

日本藥房同受加稅影響，但旅客只要一次消費超過5000日圓，同樣可獲退稅優惠。（Getty Images）

為何要增加消費稅？

事實日本已籌備增加消費稅一段長時間，只是因各種原因拖延至今。日本面對少子老齡化，人口下降同時社會支出膨脹，財政連續27年預算赤字。2018年日本政府債務總額與GDP佔比已達226%，創經濟合作與發展組織（OCED）國家歷來最高紀錄。

因此加稅目的主要是為增加國庫收入，應付龐大社會開支。

不過有研究數字表明，加稅措施僅杯水車薪，日本政府無法單靠增加消費稅解決勞動力下降及經濟壓力。

對旅客有什麼影響？

整體旅日成本將會增加，儘管日本政府早前擴大免稅措施，讓旅客消費購物更能享有免稅優惠，但食住行將無法避免增加消費。

舉例東京搭乘JR一程500日圓的車程將增至510日圓，使用IC卡（如Suica）會繼續享有優惠，但仍會從496加價至506日圓。外國遊客常用的交通周遊券（Pass）會同樣加價。

日本加稅正好遇上中國十一黃金周假期，大量中國旅客預期前往日本旅行。中國遊客佔訪日旅客總數及消費最高比例，日本正密切注視增稅對遊客消費影響。但總括而言，因旅客一般消費始終有限，相信2%增稅不會讓旅客構成太明顯的不便。