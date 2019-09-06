【遊日注意】10月消費稅升至10% 　外賣堂食稅收大不同

日本向來是港人家鄉，有些人甚至每隔幾個月就要「返鄉下」一趟。未來要回鄉的你請注意，新消費稅將於10月1日實行 ，由原來的8%調漲至10%，換句話平時買100円商品連稅售價是108円，之後便要付110円，還有交通、飲食、購物開支會相對增加。幸好，日本政府同步推出「減輕稅率制度」，不過與「日本垃圾分類」一樣繁複，為了慳錢大家可以幾勤力熟讀以下準則？

由於日本政府擔心國民日常開支受影響，原來曾2度推遲加稅 (@mjs.co.jp)

甚麼是「減輕稅率制度」？

根據日本國稅廳的指引，此項「減輕稅率制度」主要計對部分食品及飲品、報紙等可豁免徵收新稅制，維持原來的8%消費稅，但最終都要視乎實際情況，如以下的例子：

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同一食店堂食徵新稅 外賣則可減稅

只要顧客選擇在店內進食，便屬於「外食」範圍並會收取10%消費稅。相反選擇外賣速遞或自取，這被歸類為「轉讓食品商品」，只會收取8%消費稅，但是外賣後留在店內用餐，仍然屬於「外食」範圍，理應是付10%稅的，不過外付時候只是付8%，所以最後2%的差額可能會落在餐廳的擔子上，這種情況亦不難發生，譬如在便利店外賣飯團及飲品，但留在店內的座位區坐下來吃。

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消費稅與產品成份/用途息息相關

只要該食品或飲品含有高於1%酒精，都會收取10%消費稅。而樽裝水與自來水則是另一門學問，樽裝水的用途是飲用，所以歸類為飲品，只會收取8%消費稅。相反從水喉流出的自來水能有多於一種用途，除了飲用還可以用作清潔及洗澡，因此是收10%消費稅，下次記得多節約用水。

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日本政府支持電子支付推出積分返還

日本政府為了支持電子支付，同時推出「積分返還系統」，只要使用電子支付方式付款就可獲不同程度的積分返還，日本政府會給店家補助，譬如中小型商鋪可享5%，便利店或連鎖店鋪則享2%以儲積分回饋消費者，至於消費者儲回來的積分，具體有何用途，就有待日本政府公佈名單，而措施不受惠於百貨公司及超市。