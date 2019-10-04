海上吸塵機締造歷史　成功收集太平洋垃圾　能捕捉小至一毫米膠粒

荷蘭非營利組織海洋清理行動（The Ocean Cleanup）2日宣布，透過「海洋吸塵機」在太平洋垃圾帶成功收集到第一批塑膠垃圾，大至汽車輪胎、小至一毫米的碎片都能收集。

海洋清理行動（The Ocean Cleanup）計劃透過「系統001」（俗稱海洋吸塵機）收集海上漂浮的塑膠垃圾，目標在五年內收集太平洋垃圾帶（Great Pacific Garbage Patch）一半的垃圾，該垃圾帶位於加州和夏威夷之間，約為兩個法國大。

海洋清理行動25歲荷籍創辦人兼海洋吸塵機發明人柏揚史萊特（Boyan Slat）表示，海洋吸塵機上個月從三藩市出發後，成功收集到第一批塑膠垃圾。

海洋吸塵機運作原理及實際操作（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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七年前還是高中生的史萊特，在餐巾紙畫下計劃草圖。他的構想是透過洋流力量，收集瓶罐、塑膠袋、拖鞋及其他垃圾。

「系統001」去年出海測試，初期不順利，且因風浪受損。9月9日再度由船隻拖曳從三藩市出發，補給船拖着600米長繩索，目標是收集太平洋垃圾帶海面漂浮塑膠垃圾，並將其回收。這個系統包含一個錐形三米長裙板，捕捉位於剛好在海面下漂浮的垃圾。

史萊特表示：「這是史上第一次有人在太平洋垃圾帶收集到垃圾。因此，我們認為清理海洋垃圾是可行的。」

他將設計收集力更大、更耐用的第二代收集裝置。

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