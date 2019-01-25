買飲品走膠袋　台OL用兩件Office小物品搞掂　網民：生活智慧王！

為了因應環保，環保署提出「限塑」政策，要求飲料店、洗衣店、藥局、醫療器材行、書局文具行等六類商家，禁止提供免費塑膠袋給顧客，因此民眾出門需自備環保袋及飲料袋，避免東西買太多而必須花錢買塑膠袋。

網友發文po出同事自製的飲料袋，讓網友直呼「好有創意」。（聯合新聞網提供／爆廢公社圖片）

一名網友在「爆廢公社」po出一張照片，照片中乍看之下很普通的珍珠類飲料，旁邊竟然扣著雙面膠，旁邊還多了一條充電線卡在雙面膠與飲料杯中間，看起來就像「簡易版的飲料袋」，原po文中還寫到「美女同事說要這樣把飲料提回家…」。

許多網友紛紛直呼「好有創意」、「生活智慧王」、「好環保」、「線的長度夠還可以斜背」、「申請專利！」「這個可以OL限定」，不過有網友認為這樣提回去充電線可能就壞了「一個袋子也才1元 ，這條線回去應該去了吧」，也有網友認為還不如直接手拿比較方便「直接手拿不是比較乾脆嗎？才一杯而已，弄這樣一放下來就各自解體了」。

有不少網友歪樓「美女同事是重點，補照片了我再按讚」、「所以，美女同事呢？」、「美女同事？沒圖沒真相」、「所以那個美女同事的fb呢」，原po則回應「同事表示怕.jpg，只有背影照一張」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】