【返4日放3日】不只日本微軟　多國企業紛紛試行

日本微軟今年稍早實驗讓員工一周工作4天，業務部門近日在網站說，在這個加班文化盛行的國家，縮短工時生產力不減反增，全球各地如今也有愈來愈多企業嘗試讓員工一周放假3天。

《華盛頓郵報》11月5日報道，日本微軟8月將連續5個星期五併入例假，讓員工從週休2日變成週休3日。根據網站貼文，相較於去年同期，這段期間生產力激增40%，辦公室影印紙張減少59%，用電節省23%，員工對這項實驗的滿意度更高達94%。

這項為期一個多月的實驗，被視為是「工作生活選擇」策略的一環，目的在於幫助員工較彈性工作。與此同時，日本各地都有勞動制度改革在進行。日本首相安倍晉三推行的勞改政策包括嚴格規定加班時數上限，以及提高兼職和臨時工工資。

日本微軟（Microsoft Japan）的「工作生活選擇挑戰2019夏季計劃」（Work Life Choice Challenge 2019 Summer project）8月提供員工特殊有薪假，每周五不上班，以鼓勵員工在較短工時更有效率地工作，鼓勵員工「短時間工作後休息，並取得良好學習成效」，以改善生產力和創造力。

根據日本微軟網站所言，公司今年冬天將再次實驗縮短工時，但這次不會提供特殊有薪假，而是鼓勵員工較彈性地獨立工作、縮短開會時間，善用合作工具和聰明地分配有薪假和年尾假期。

在勞動力市場形勢依然嚴峻的狀態下，科技為實踐這做法增加靈活性，顯示工作4天後休息3天帶來良好成果的報告也激增，全球如今有愈來愈多企業嘗試讓員工一周工作4天，而微軟在日本的實驗則是最新一例。。（GettyImages）

美國漢堡連鎖店Shake Shack說，他們也在嘗試這類計劃；在英國，北愛爾蘭和英格蘭若干最大工會，也支持讓員工一周工作4天。

紐西蘭信託與投資顧問公司Perpetual Guardian也展開了長達8周的類似實驗；這家公司的員工一周工作30小時，但可領到37.5小時的工資。Perpetual Guardian說，在報告顯示工作績效持平且員工壓力和敬業度皆得到改善後，周休3日將成為可供員工選擇加入與否的永久制度。

一些嘗試過類似構想的較小型公司也大讚其帶來的益處，包括工作與生活更加平衡和員工生產力增加，但他們也說，它亦可能導致員工在長周末假期將日程排到最密、出現「chur到盡」的情況，反而令他們在工作天感到有壓力的日子增加。

《華盛頓所報》引述觀察家的警告，這類舉措恐使員工薪資減少、損害競爭力，因此「溫和推動」減少工時而非訂出上限會較理想。