【提早收工】彈性下班時間有得諗？　掌握自主權　工作自然更起勁

相信大家都聽過彈性上班時間，也感受過永無止境的「有開工冇收工」生活，那麼大家又有沒有想過「彈性下班時間」（即是早放工）這個概念呢？ 今天半宅職薯就想和大家一起思考一下「彈性下班時間」對於工作有哪些正面幫助。

雖說工作量有時多到OT也做不完，但要是真的早就把工作完成，幹嗎還硬要留着人家在公司呢？（GettyImages/視覺中國）

大家都應該有這種經驗：在放工前30分鐘已經把當天的工作完成，卻由於未到放工時間，所以被迫在座位上呆坐（或假裝工作）直至夠鐘。這三十分鐘的呆坐，有一種強烈的浪費生命感覺，甚至比繁忙地工作更加難受。

傳統的工時概念

傳統的打工和僱傭思維是：我收了僱主一天九小時的人工，那麼我這一天的這九個小時便出租了給公司，而且無論這九個小時是辛苦還是輕鬆，是辦公還是扮公，總之一夠鐘，我便天經地義的離開。如果公司要我OT的話，公司便應該補鐘補錢；如果公司沒有補鐘補錢機制的話，那麼便是公司欠我人情。日積月累的無償OT，我遲早會對公司產生不滿，甚至會選擇離開。

過度僵化的下班時間，只會驅使同事在白天的時候放慢手腳，務求讓工作填滿開工時間的每一分鐘。這樣不單止無助於提升工作效率，更加會令同事覺得自己只是機構中的一粒齒輪，失去對工作的滿足感，也失去盡快完成手上工作的動力。

相反地，如果同事完成手頭上的工作便可以提早一點放工的話，反而會令同事更加積極的在開工時間內以更高效率、更低內耗的方式去做事，因為他知道，只要完成手上的工作，他便可以提早下班。

提早完成工作，本應是值得欣賞的事情，但要是要人呆坐至下班，有些人便寧願拖慢工作進度也不想在公司發呆等放工（GettyImages/視覺中國）

建立「打自己工」心態

別看輕這小小的改變，這正是同事心理上「打自己工」還是「打老細工」的重大分別：公司安排了工作給我，我喜歡什麼時候做便什麼時候做，總之我趕得及在deadline前交貨便可以，但我卻可以享受自己安排自己工作的自由度。

說到這裡，大家可能會問：「既然可以自己安排提早下班，那麼會不會令同事的工作態度變得鬆懈呢？」根據我的觀察，實行彈性下班時間反而會令同事的工作態度更加積極。因為當工作由「工時制」轉成了「責任制」，同事自然會覺得受到公司的信任，反而會更加積極的對待工作，甚至自願的OT或者把工作帶回家，以求把工作做得盡善盡美，享受當中的成就感。

結語

無論是在狀態欠佳的時候卻要被迫低效率地繼續工作，還是在狀態大好的時候卻要受到下班時間將至的窒礙，對每一位想把工作做得盡善盡美的同事來說，都是一種煎熬。彈性下班時間，其實是把工作由「工時制」轉成「責任制」，讓同事享有更高的自主性，更大的滿足感。

半宅職薯

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