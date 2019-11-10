日本4類職場禁女性戴眼鏡惹歧視爭議　網民斥：不如禁埋男性禿頭

今年6月，日本寫真女星石川優實發起拒絕「被穿」高跟鞋運動，聯署網站受到上萬網友聯署力挺。這次，引起眾人關注的是各企業對於女性配戴「眼鏡」的態度。上個月25日，日本媒體Business Insider刊出一篇關於日本女性被禁止在職場上戴眼鏡的報道。記者竹下郁子指出，包括百貨公司的服務台、宴會會場的服務生、甚至是醫學美容診所的護理師，都會被要求不要戴眼鏡工作。

接受採訪的Ａ小姐指出，自己在百貨公司的服務台工作，公司為了在視覺上呈現「美觀」、「開朗」，而要求戴隱形眼鏡的政策，對視力不好的A小姐而言造成了很大的負擔。不僅僅是眼鏡，包括高跟鞋的高度、髮色的深淺，連對淡妝的要求都規定得清清楚楚，例如眼影閃粉、深色跟裸色的口紅、變色隱形眼鏡、假睫毛都是禁止的，當然，戴口罩也是不允許的。

雖然現在的工作環境是全女性，感受不到差異，不過，Ａ小姐指出，她在前一份工作（購物中心）工作的時候，也遇到一樣的困擾。神奇的是，就算禁止戴眼鏡，卻好像只限於女性一樣。男同事們就算戴眼鏡也不會受到責備，讓她覺得這些規則都只是為了讓女性能夠符合男性的審美的差別待遇。

日本職場連眼鏡都唔畀戴？背後原因竟然係…▼▼▼

不只是服務業，就連醫美診所的護理師也會遇到這樣的規定。在醫美診所工作的護理師Ｂ小姐表示，由於自己的工作包含了施術說明，所以除了不能戴眼鏡之外，「肉眼看的地方不可以有毛長出來」、「不可以變胖」、「不可以曬黑」、「髮質不可以變差」、「假睫毛數量不可以變少」，對於外表的要求非常嚴格。她表示，醫美診所強調護理師的外表代表了診所的「說服力」，因此護理師也必須兼任醫美診所的「生招牌」工作。診所甚至直接告訴她，「不想做就不要做」、「反正還會有其他年輕漂亮的新人進來」。

Business Insider的報道引起網友熱烈迴響。日本電視台的『スッキリ』在本月6日更是播出了一集，討論網路上蔚為熱潮的「#眼鏡禁止」爭議。節目列舉了各業界禁止女性配戴眼鏡的原因。其中包含航空公司所主張的「安全考量」、化妝品產業認為戴上眼鏡的話，「化妝品專員的妝容會難以呈現給顧客」，日式料理業界主張的「眼鏡跟和服不搭」，甚至是大企業提出的「接待處的專員如果戴眼鏡會產生冷漠的印象」等等。

對此，主持人近藤浩司表示，「這種企業還存在啊？」另一名以戴眼鏡形象廣為人知的主持人近藤春菜則說「戴眼鏡會怎麼樣嗎？如果是戴什麼派對用的滑稽眼鏡而被制止的話還可以理解，但只要眼鏡的款式有搭配好場合就可以了吧？」將企業的說法斥為「胡說八道」。

節目一播出，Twitter上也有許多網友對企業的做法提出批判，NetLab調查報統計了網友的發言▼▼▼

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