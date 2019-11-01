【多圖】日美女自拍無碼AV　賺8800円被捕　警上門搜更多「作品」

日本情色產業的發達是眾所皆知，許多女性甚至會投入這個行業、以演出AV當作賺錢成名的途徑，而隨着網路的發達，販售盜版或未經審核過的AV，就會犯法。日本日前破獲一起無碼AV的販賣案件，令人關注的是被逮捕的是一名年約24歲大眼美女，她自拍無碼色情片後再上網販售，只不過才賣出2套就被逮捕。

因外表清秀亮麗 森河佳帆很快被網友「起底」 找到她社交媒體上的照片（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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綜合日本媒體報道，今年24歲的森河佳帆在5月份時上網販售2張自製的無碼AV，賺取約8800日圓的不法所得，只不過兜售的消息被警方在網路上巡邏時發現，循線查到地點將她逮捕，還在她家裡搜出10多片還沒賣出的AV。

警方表示，森河佳帆就職的公司是以從事汽車租賃、經銷、維修為主，但公司的負責人卻是一名年輕人，而且在同一棟大樓經營另一家公司，居民也說有看過疑似援交女子、百萬名車在大樓出沒，讓警方懷疑有更大的集團在幕後操控。

森河佳帆販售自製AV被逮消息曝光後，因為她外表亮麗，大眼清秀，被網友肉搜出她的Facebook，從她的Facebook上可看到她的身材姣好，穿著細肩帶衣服時更凸顯上圍傲人，而且不論長髮或是短髮，都讓人覺得彷彿是鄰家女孩一樣甜美可人。

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