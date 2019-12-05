美父感恩節打獵　誤認9歲兒子是野兔親手開槍射殺　當場崩潰

日前美國南卡羅來納州一場感恩節狩獵之旅，最後卻變成人倫慘劇。一名男子帶着9歲的兒子打獵，過程中男子不小心將兒子誤認為野兔而開槍射擊，兒子當場死亡，最後檢警判定整宗事件為意外，故不予以起訴，家屬也決定發揮大愛，將男童器官捐出，遺愛人間。

根據《每日郵報》報道，南卡羅來納州一名9歲男童科爾頓（Colton Williams）在感恩節當日與父親一同狩獵，沒想到過程中父親卻將他誤認為野兔，進而開槍，男童當場被擊斃，父親見狀崩潰，無法接受兒子死於自己的槍下。

遇害男童科爾頓（點圖放大瀏覽）↓↓↓

悲劇傳回學校，校方和同學都感到非常不捨。傷心欲絕的男童祖父文斯（Vince Furtick）表示，男童是學校的榮譽學生，從小熱愛打獵、釣魚和露營等戶外活動，日前他更在Facebook心碎的提到：「上帝現在已經把科爾頓抱在懷裏，我們真的很想念他，但要知道我們有一天會再見到他，他是我們一生中最明亮的光芒，他將被深深懷念。」

文斯也透露，在男童去世後家屬決定將器官捐出，遺愛人間，男童的器官挽救了另外3個孩子的性命，他的腎臟捐給了南卡羅來納州的兩個孩子，而他的肝臟也拯救了維珍尼亞州另一個孩子的生命，家屬們希望讓這來不及長大的小生命，在世上以另一種方式延續。

在經過調查後，檢警判定整宗事件為不幸的意外，故決定不予以起訴。

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