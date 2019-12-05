JAL日航空姐6成表示疑曾被偷拍　蹲下常走光　2020年准穿長褲上班

日前JR東日本鐵道公司、日本航空（JAL，簡稱「日航」）都相繼表示，將於2020年廢除女性職員必須穿著裙裝上班的規定，加入方便工作的褲裝，也減少女性職員被偷拍、性騷擾的機會，對長期注重服裝禮儀的日本職場文化，是一大革新。然而，更多人轉而將焦點放在「必須穿高跟鞋」的規定上，認為這影響了女性的身體狀況。

【圖輯】日航2020新制服 女性空服員多了長褲選項（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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日本航空於今年7月時發表了空服員的新制服設計，在女性空服員的套裝上，首度採用褲裝的形式，降低女性空服員走光、被偷拍、性騷擾的機會。根據《日刊ゲンダイDIGITAL》報導，日本航空聯盟曾對約1600名女性職員作過調查，結果顯示出高達6成的員工，認為自己曾被偷拍。日媒《BUSINESS INSIDER》也指出，過去就有女性空服員認為，在幫助乘客放置行李時，制服的設計突顯了胸部及臀部，容易讓男性乘客盯著自己看，讓他們感到很不舒服；蹲低服務客人時，裙裝更容易導致走光，十分令人擔心。

JR東日本鐵道公司也於今年8月發布新的制服，以「服務員」為出發點製作的套裝，同樣加入了褲裝的設計，大獲好評。過去，日本的職場文化普遍認為，女性必須得穿上裙裝、高跟鞋才顯得正式，日本兩大交通企業的改革，勢必會改善日本女性在工作環境中受到的不平等要求。

日航空姐皆表示以往的裙款制服容易走光及被偷拍（點圖放大瀏覽）↓↓↓

然而，女性必須穿著高跟鞋工作的情況尚未改善，讓外界認為日本企業尚有革新的努力空間。近年來在日本社會中發起的「#KuToo」運動，就是要抵制日本企業強制女性穿高跟鞋上班的規定。久穿高跟鞋容易導致腳骨變形，嚴重的話甚至會影響到腰、背部，恐引發健康疑慮。對此，日本航空也表示，將會適時接納職員的意見，日後會有修正的可能性。

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