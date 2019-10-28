美國西南航空機師疑用iPad直播廁所畫面　被空姐發現稱是公司政策

美國廉航西南航空（Southwest Airlines）傳出偷拍醜聞，空姐Renee Steinaker在訴訟中聲稱，她在2017年2月27日來到駕駛艙，卻看到裏面有一部iPad，疑似正在直播廁所內的畫面，此事造成她的隱私、情緒等都遭到侵犯，因此求償至少5萬美元（約39萬港元）。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，Renee當時在1088航班的飛機上工作，要從賓夕法尼亞州匹茲堡前往鳳凰城，過程中，機長Terry Graham想上廁所，因此要求一名空中服務員來到駕駛艙。按照駕駛艙要有兩名機組人員在場的規定，Renee接着前來，卻看見讓她震驚的物品。

根據訴訟內容，Terry Graham暫時離開後，Renee發現駕駛艙有一部iPad，而且可以看到正在直播廁所的畫面，她詢問副機師Ryan Russell，iPad的畫面是否來自廁所，對方則回答這是公司新政策，還要求她不要說出去。

Terry Graham與Ryan Russell都在書面回覆中承認，前者的iPad確實放在駕駛艙，後者還詢問是否在直播來自廁所的畫面。不過兩人否認其他指控，不然就是強調他們沒有足夠的消息能夠回應。

美國廉航西南航空（Southwest Airlines）傳出偷拍醜聞。（VCG）

西南航空則否認當時的機師與副機師刻意侵犯Renee的隱私，說明這名空姐上廁所時，兩名機組人員並沒有觀看、攝影等。該航空一名發言人拒絕針對這宗訴訟發表評論，但強調沒有在洗手間安裝攝影鏡頭：「員工與客人的安全，是西南航空的首要任務。」

訴訟是在亞利桑那州（Arizona）馬里科帕縣（Maricopa County）所提起，已轉移到地區法院。Renee與老公以侵犯隱私為由控告西南航空以及機師，種種行為導致她情緒出現困擾等，要求至少賠償5萬美元。

訴訟內容指出，西南航空還試圖讓空中服務員保持沉默，有人指示Renee保密，因為要是醜聞曝光，就沒人會再乘搭該航空的班機，此外，就在她向上級報告此事後，她與其他空中服務員多次受到毒品與酒精測試，短短時間內感覺是被找麻煩。

代表Renee的律師Ronald Goldman表示，機師的行為使得其他機組人員分心之外也影響飛行安全，Renee此後總是擔心自己上廁所時會被偷拍，「商業客機的駕駛艙並不是偷窺狂的遊樂場所」。

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