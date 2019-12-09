【姊妹不再】與北京「絕交」背後　布拉格不靠中國遊客

捷克首都布拉格10月與北京解除「姊妹城市」關係，原因在於布拉格市政府拒絕將承認「一個中國」，寫入兩座城市簽訂的合約。來到12月初，布拉格稱計劃與台北結為「姊妹」，市議會將於月中處理該提案。

因政治立場不惜與北京反目，布拉格此舉自然獲得西方傳媒讚譽。不過想深一層，我們也許要多問兩句：「姊妹城市」究竟意味着什麼？單論城市交往，布拉格又有多需要北京？

圖為捷克首都布拉格（Prague），是歐洲老牌旅遊城市。（VCG）

「姊妹」扎根民間 側重旅遊文化

早在二戰結束後，「姊妹城市」（Sister City）的實踐開始在歐美擴散，當時不少國家之間的外交關係因戰爭受損。在和平反戰的思潮影響下，各國希望先通過加強民間交流，逐漸修復國家層面的聯結，因此所謂的「城市外交」便成為再適合不過的工具。

法德、美日、美德，這些昔日戰場上的宿敵，紛紛通過「姊妹城市」項目鋪平外交正常化之路。例如日本長崎與美國聖保羅（Saint Paul）、德國克賴爾斯海姆（Crailsheim）與美國沃辛頓（Worthington），也是在1940至1950年代成為「姊妹」。

從這段歷史可以看出，這一項目其實有意規避常規的國家外交模式，淡化國家政治影響，着眼於發揮城市特色的交流活動，涵蓋旅遊、文化、商貿、教育等領域。合辦文化節、慈善活動、交換學生計劃，均是「姊妹城市」間增進感情的常見方式。

圖為美國南卡羅萊納州城市查爾斯頓（Charleston），與「姊妹城市」斯波萊托（Spoleto）合辦為期17日的意大利文化節，每年也為查爾斯頓創造數百萬美元的收入。（Facebook Spoleto Festival USA）

原本不問政事的「姊妹城市」，今次在布拉格跟北京這事件牽涉到政治表態，情況實屬罕見。不過，基於此類合作的特性，布拉格與北京「絕交」之後，相信旅遊文化產業也是首當其衝。

過度旅遊受害者 布拉格厭倦遊客？

考慮到布拉格近年來飽受過度旅遊（over-tourism）之苦，即使未來中國遊客減少，想必也不會給市政府造成太大困擾。

圖為布拉格舊城廣場（Old Town Square）的遊客。（VCG）

與威尼斯、巴塞羅那等旅遊熱點相似，布拉格也面臨遊客侵佔市民生活帶來的種種問題：市中心日夜被遊人佔領，酒吧和街頭噪音不斷，影響城市衛生、治安、民生……市政府今年1月新設「夜生活市長」（nightlife mayor）一職，專門負責規管遊客行為，彰顯管理團隊的治理決心。

市政府數字顯示，市民人數僅130萬的布拉格，2018年卻接納近790萬遊客，其中逾32萬來自中國，比2017年增長12.7%，增幅僅次於烏克蘭。中國出國旅遊的人口，未來也必繼續擴張，面對如此增幅的中國遊客，布拉格的民眾也未必受落。

圖為遊客在布拉格拍攝婚紗照。（VCG）

中國遊客「走出去」 中東歐的兩難

中國遊客蜂擁全球各地的旅遊景點，這個趨勢在未來一段時間內或許有增無減。據統計，2019年上半年，中國出境旅遊人數逾8100萬，當中300萬前往歐洲，而赴中東歐地區人數的增幅更超過20%。

另一方面，中國當局如今致力於將「一帶一路」計劃，推至發展不及西歐國家的中東歐地區，而諸如斯洛伐克、匈牙利等立場親中、偏右翼的政府也樂見其成。不過他朝一日，若像布拉格一樣面臨「中國遊客過多」的狀況所困，又是否會與吸納中資的願景產生矛盾？還需拭目以待。