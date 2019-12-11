澳洲山火波及悉尼　金色海灘被灰燼染成黑色　學者憂污染居民食水

澳洲新南威爾斯省各處持續面臨山火肆虐，最大城市悉尼連日面臨空氣污染威脅，現在又因一波波海浪將燃燒過後的灰燼沖上岸，將金色海岸染成黑色沙灘。

從當地居民布倫南（Imogen Brennan）7日拍攝的影片可看到，巴爾莫勒爾海灘（Balmoral Beach）一帶海水混濁，黑色浪頭退去時，在沙上留下如同墨水的痕跡與層層灰燼。只要伸手一抓，就可見到形狀仍接近完整、被大火燒過的樹葉和其他碎片。

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「我從沒看過這種景象，」布倫南告訴《路透社》，「我到大海游泳時，部分水域的灰燼太厚了，我甚至看不到撥水的雙手。」

儘管水質惡劣、沙灘受到污染，遠處仍可見到泳客在嬉戲。但海洋生態學家約翰斯頓（Emma Johnston）指出，一旦灰燼被雨水帶入集水區，就可能污染悉尼居民的飲用水，導致人體健康受到影響，魚類也可能無法覓食。此外，還有可能間接引發藻類繁生，消耗水中氧氣，將使得魚類大量死亡。

新南威爾斯鄉村消防局局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）指出，悉尼10日將面臨溫度高達攝氏40度的熱浪來襲，讓超過百處的山火繼續蔓延。受到高溫和全面乾旱的雙重威脅，當局十多年來首對大悉尼、藍山和伊拉瓦拉等地發布2級限水令，嚴格控管澆花、洗車跟泳池用水。

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