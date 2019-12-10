不止新西蘭懷特島　日本火山活動多：櫻島爆137次　西之島流熔岩

紐西蘭懷特島（White Island）火山爆發造成嚴重死傷，日本氣象廳也公布全日本火山的活動狀況，提醒民眾警戒。目前櫻島及口永良部島都屬於警戒等級3，入山已有管制。

日本氣象廳公布日本全國活火山11月至12月的活動狀況。位於日本九州鹿兒島縣的櫻島及九州大隅群島的火山島嶼口永良部島皆為警戒等級3，若發生火山爆發將波及附近居民，故實施入山管制，且櫻島須注意火山灰隨風飄散。

至於群馬縣草津白根山的白根山；熊本縣的阿蘇山；鹿兒島縣薩摩硫黄島、諏訪之瀬島；鹿兒島及宮崎縣邊境的霧島連山之新燃岳等5座火山，皆為警戒等級2，發布火山口周邊警報，若發生火山爆發會影響火山口周邊地區，提醒民眾注意。

除了櫻島在11月已經噴發137次外，小笠原群島的西之島也被觀測到地面溫度上升，恐在近期會發生火山爆發，警戒層級升至「入山危險」。氣象廳指出，西之島山頂火山口、東側火山口已有熔岩流出至海岸，因此距離火山口約1.5公里的範圍內都要小心噴石及火山熔岩流。

新西蘭懷特島火山爆發：圖為12月10日，民眾放置在陶朗阿港的鮮花。（AP）

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