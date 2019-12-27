狗主崩潰　附頸圈匿名信證走失愛犬遭射殺　「牠當時翻我垃圾桶」

美國密西西比州珀爾里弗縣（Pearl River County）男子斯特里克（Chad Stricker）的10個月大愛犬「娜梅莉亞」（Nymeria）早前意外走失，後來他竟收到娜梅莉亞的頸圈及一封匿名信，獲告知愛犬因翻垃圾桶而遭射殺；斯特里克傷心欲絕，但由於當地法例規定地主有權射殺擅闖的動物，因此他亦難以追究。

斯特里克憶述，當日如常放開繩讓娜梅莉亞自行散步，豈料牠卻一去不返，「我每日都會去找娜梅莉亞，試過一日內找好幾次，又分別在社交媒體上發文及向鄰居求助，可惜一無所獲。牠是一隻超級可愛的狗，頸上掛着一條鮮黃色狗帶，上面有一塊寫有我地址和電話的名牌，一旦走失，其他人也會知道牠是我的狗。」

斯特里克收到娜梅莉亞的項圈以及一封匿名信，驚悉愛犬已遭射殺。（Facebook@Chad Stricker圖片）

盼獲告知遺體在何處好好安葬

上周四（19日），斯特里克在信箱中發現一個塑膠袋，內裡竟有娜梅莉亞的頸圈以及一封匿名信，上面寫著：「我很抱歉通知你，你的狗在周六（14日）晚上被我射殺了，牠當時在翻我垃圾桶。牠沒有任何痛苦，我也不想這樣做，但你應該遵守將狗綁好的規定，這樣我就不必再射殺你的任何寵物了。」

斯特里克對此感到難以置信，「我感到非常噁心，娜梅莉亞竟因為翻垃圾桶而被射殺，難以想像牠的性命不如一堆垃圾。無論是誰殺了牠，其實絕對可以先致電給我，如今只希望獲告知娜梅莉亞的遺體在何處，讓我好好安葬牠。」

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合法但不代表正確

斯特里克在Facebook上發文悼念娜梅莉亞，「對於我們來說，娜梅莉亞不僅是一隻寵物，而是我們的家人和我的好孩子，我的另一隻狗狗仍在尋找娜梅莉亞的下落，牠整天到處走來走去，等待娜梅莉亞回來。」

斯特里克曾向警方求助，但無補於事，「因為娜梅莉亞走入人家的地方，對方的確有權為保護其財產而開槍，但我實在很難過，寵物的主人亦應該要受到保障，不應讓任何動物因為翻垃圾桶而遭到殺害。」

珀爾里弗縣愛護動物協會經理特雷達韋（Elizabeth Treadaway）表示，類似的個案時有發生，雖然槍殺娜梅莉亞的行為合法，但不代表正確，「本來有很多其他選擇，例如打電話通知動物管制部門或我們好好安置流浪狗，直至寵物與主人相認。」