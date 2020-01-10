驚喜！美國大學生兼職開Uber　數日後發現乘客竟幫她付清學校欠款

許多的士或代駕司機習慣在車上與乘客聊天，而這些對話可能會為司機帶來一些意外驚喜。美國一位Uber司機為了要撫養小孩，不得不在高中時期休學並開始就業，她在某次載客時，將自己的故事告訴了一位男乘客，並說自己因為積欠債務，現在是大學生的她也快要付不出學費，沒想到這位乘客聽聞她的經歷後，偷偷到學校內幫她還清了所有債務，讓Uber司機得以繼續完成她的學位，令她十分感動。

根據《Black Enterprise》報道，這位Uber司機名叫Latonya Young，她在美國亞特蘭大的梅賽德斯賓士體育館（Mercedes-Benz Stadium）前，接到了一位名叫凱文（Kevin Esch）的乘客。

她在開車途中跟凱文分享過去的經歷，她說自己在16歲時懷孕生下小孩，不得不向高中休學扶養小孩，而最近又因為積欠喬治亞州大學（Georgia State University）700多美元的債務，面臨到可能必須休學的窘境。

而凱文聽完後，便決定偷偷跑到喬治亞州大學，替她還清所有債務，事後Latonya接到學校電話，通知她可以去註冊時才發現自己的債務竟然被乘客還清了，她說「我真的被嚇到了，從來沒有一個陌生人為我做過這樣的事情」，而不久她也終於取得刑事司法的學位，Kevin也前來參加她的畢業典禮，他說「Latonya有一些可貴之處，她引起了我的共鳴，現在我們建立了難以置信的友誼，我為她所做的事感到無比自豪」。（點圖放大瀏覽二人暖心合照）↓↓↓

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