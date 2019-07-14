台小兄弟鬧交被媽媽罰出街執垃圾　超暖畫面讓網民狂讚：太聰明！

若家中有二寶三寶的父母一定非常有感，年紀還小的時候不但會互搶玩具、看對方不順眼，一言不合就打起來或大吵大鬧，搞得整棟屋子雞犬不寧。 近日台灣有位二寶媽就在爆廢公社分享，自家兩兄弟天天吵架早已家常便飯，但比起體罰或出口訓誡，她選擇用愛的教育來處理兩兄弟，而她的方法也讓許多網友瘋狂稱讚，直呼真的太聰明啦！

環保系責罰方法，獲網友大讚一舉多得（點圖放大）↓↓↓

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沒錯這個方法就是撿垃圾，看吵架的兩兄弟攜手超有默契的當起環保小尖兵，這畫面真是太暖啦！

網友有話說（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

其實現在很多爸媽教小孩重視言教身教，因此比起打罵，更希望能用較有意義的行為處理孩子間的不愉快，除了做清掃工作，讓手足互相擁抱也是另一項常見的方式。

更多網友留言：

「我女兒2歲半開始也是，我都請他掃家門口的路（死巷沒車），最後還掃了整條路喔，所以他現在很愛掃社區的路」 「我家是吵架多久，當你們原諒對方的時候就要抱抱多久」 「我讓小孩一吵架就做家事！我們巷子常常走衝出來或是騎很快的摩托車，車子也多，不敢讓小孩在巷子裡閒晃」 「我們家吵架就是抱在一起到笑出來～😁😁」（下圖）

有網友指他們家的寶寶吵架處理法，便是讓他們抱在一起直到笑出來。（Facebook@爆廢公社）

讓小孩撿垃圾不但可以幫助孩子體會到環境整潔的重要性，也能藉此互相珍惜手足間的情誼，這位媽媽可說是做了良好的示範啊！不過這樣撿下去，會不會兩兄弟以後看到清潔人員都以為是吵架才去做的？

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