【新冠肺炎】芬蘭爸爸用神奇魔術實驗教女兒洗手　網民看完爭住試

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新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，醫生等防疫專家都提醒民眾除了戴口罩，更重要的是「勤洗手」。芬蘭有一名爸爸，用了一個簡單的科學實驗，教導女兒洗手的重要性，影片曝光後短短時間內吸引了142萬次觀看、兩萬多人轉發，也有網友直呼這樣的教育實在太天才。

方法超簡單，家裏有沒有孩子也可試試！點圖看看這魔術實驗的神奇效果：

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這個科學實驗其實和水的表面張力有關，肥皂水或洗手乳內的界面活性劑會破壞水的表面張力，使得胡椒之前的受力平衡被打破，於是就會向遠離界面活性劑的位置移動，所以胡椒就散開了，這也是為什麼肥皂是很好的清潔劑。

影片一曝光立刻引起網友按讚轉發，許多人紛紛留言表示「非常好的教育」、「明天我也要和孩子們一起做這個實驗」、「這是在這個時期最好的分享」、「感謝提供方法」、「我家也有個四歲的孩子不明白為什麼我們要一直洗手，但在看了這個影片後馬上就懂了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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