加州封城：華人爆抗疫不齊心　密閉空間也不戴口罩　學生照開派對

美國加州疫情嚴峻，政府要求民眾非必要不得出門，這道命令讓旅美七年的台灣工程師凱文準備長期抗戰，卻碰上居住的大樓有疑似個案，整棟大樓消毒，讓他憂心。他透過視像說，看到台灣較安全，曾有想回台念頭，但目前最好做法就是在家隔離，保護自己也保護別人。

升溫！口罩貴又難買

凱文已在家工作多日未出門，冰箱內塞滿冷凍食品。他住高速公路交流道附近，原本車水馬龍，總是很吵雜；但現在即使是中午，望向窗外也很少看到車輛，整座城市變得死寂。

「這一、兩周疫情緊急升溫」，他說，因文化差異，在加州即使密閉空間也鮮少人戴口罩，且口罩又貴又難買，不像台灣有健保卡買口罩的制度。隨着疫情延燒，加州四千萬人有上千人染疫，大家開始搶購物資，到超市一定要排隊，物資一上架就一掃而空。

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他說，現在警察在外巡邏，若不是去超市或看醫生，隨意在外遊蕩就可能被開罰單。他朋友要回公司工作，必須請公司開立工作證明才能出門。

緊張！鄰居疑似染疫

凱文表示，原以為在家很安全，但居住的大樓近日傳出有住戶疑似染疫，雖然檢測結果還沒出來，但管理單位已消毒整棟樓，現在連走廊都很少有人出現。他說，為避免冷凍食品消耗太快，他都叫外賣，但擔憂外賣員有碰觸大樓內的物品，拿到食物後會先清洗外包裝袋再打開。

「讓我比較緊張的是，這裏仍沒有齊心面對疫情」，他說，最近是學生的春假，佛羅里達州仍有許多學生參與派對，當媒體採訪時，他們說機票都已買好了當然要來，似乎不太在意疫情，這種心態可能會導致病毒擴散。

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回台？在家隔離較好

他說，一開始台灣先有疫情，當時覺得在國外比較安全；如今台灣雖然有一百多個個案，但和加州相較還是很少，且很多都是境外移入，台灣的防疫還是較好。

看到近日歐美大批留學生恐慌返台，凱文說，雖然仍想回台灣，但這一趟要經過機場、人群等，反而有傳染風險，他認為最好的做法就是在家做好隔離，保持健康。

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