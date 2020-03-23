【新冠肺炎・東京奧運】延期或難免　對國家經濟有多大影響？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，日本能否如期舉行東京奧運成為焦點。隨着加拿大宣布不派員參加，東奧延期似乎已不可避免。東奧延期對日本會造成多少損失？

為準備奧運日本改建多個場館，和建造了一個全新的國立體育館作奧運主場館，延期一年各場館的管理費成為沉重負擔。（Reuters）

首相安倍晉三在3月23日表示，若奧運「無法以完全的形式舉辦」，會慎重考慮延期。共同社報道亦指，國際奧委會雖然否定取消東奧的可能，但會考慮延期的選項。

隨着加拿大宣布不派員參加， 相信會有更多的國家跟進，東奧延期似乎已不可避免。

企業贊助或減少

關西大學估算，若東奧延期1年舉行，日本將損失約6408億日圓（約450億港元）。這是在考慮各會場管理費、各參賽團隊資格賽要擇日舉行所需經費等，折合計算出來的數字。

但除此以外，日本政府還需負擔更多的損失。東奧共有80多個企業贊助，根據2019年12月公布的數字，單是贊助日本政府就如期可獲得4000億日圓（約280億港元）的收入，與此相比賣票只有有900億的收入（約63億港元）。

但若東奧延期舉行，贊助商可能因疫情市道不佳理由退出贊助，令贊助金額減少，變相增加政府負擔。

為東京奧運宣傳準備的各種活動，商舖，籌備工作等都要繼續進行，不會因奧運延期而停止，變相增加支出。（Reuters）

人力資源成為負擔

在2014年東奧開始籌備時，日本奧委會僅有40名員工，但現在已增加至3500人。因奧運仍需舉辦關係無法減省人手，人力資源無疑會成為負擔之一。而在早前已決定投入的8萬名臨時義工，亦可能因奧運延期而不參加，奧委會或需要再舉辦一次招聘，增加成本。

衝擊旅遊業衝擊日本經濟

延期奧運亦會影響旅遊業，已預約爆滿的酒店和機票需要退款，為準備奧運而籌備的商業活動或宣傳均要在一年後再做一次。儘管損失不會由政府直接承擔，但都會計算入日本的經濟損失之內。

事實在疫情影響之下，日本2020年旅客4000萬的目標已經泡湯，延期奧運會令旅客人數進一步大跌，旅遊業拖累的經濟損失恐怕會更大。日本第一生命研究所估計，連同旅遊業損失東奧延期將令日本經濟蒙受3.2萬億日圓（約2200億港元）的損失。

在老齡少子化的衝擊，勞動力不足等的背景下，日本經濟持續不景。政府希望藉舉辦東京奧運，進一步推動日本成為旅遊國家，刺激經濟發展。但早在東京籌備期間已有質疑奧運好景只是曇花一現，奧運結束後經濟會出現「奧運後蕭條」下跌。但現在看來奧運未辦，蕭條已準備到來。