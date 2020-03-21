【東京奧運】自衛隊表演失敗兼聖火熄滅　傳遞儀式屢遇「凶兆」

東京奧運聖火3月20日從希臘以專機運抵日本，然而飛機表演失敗、聖火熄滅的窘境接連上演，引發PTT大批網友討論，紛紛留言：「天有預兆」。

3月20日上午9時半（香港時間8時半）東奧聖火從希臘運抵日本東北地區宮城縣航空自衛隊松島機場，日本政府也出動航空自衛隊的表演隊為迎接聖火抵達而舉行一場儀式，用飛機在空中畫出代表奧運的五環慶祝。

然而PTT有網友發文，在預演時完美畫出的五環，到了正式表演時竟因雲層太厚、風太大而失敗，只看得見厚厚的雲。網友笑問：「那不是一片雲而已嗎？」，還有許多網友回覆：「這是不祥的預兆」、「感覺很不吉利」。

PTT有網友發文，在預演時完美畫出的五環，到了正式表演時竟因雲層太厚、風太大而失敗（美聯社）

而更糟的是，當聖火傳到日本東北後竟被強風吹熄，看現場轉播的網友上PTT發文寫道：「現場人員一陣荒亂，這是不是很不吉利啊？」現場狀況連連，更引發大批網友回覆：「天有預兆」、「老天爺都在暗示不能辦了，可憐哪」，還有網友幽默回：「聖火也要隔離14天，時間到就會燃起來了」。

2020東京奧運又稱為「復興奧運」，有311大地震後復興之意，因此本次奧運聖火特意安排26日從日本福島縣起跑，展開日本境內的聖火接力。然而在3月20日下午於311重災區宮城縣展示時竟意外因強風而熄滅，被網友視為上天暗示奧運停辦的警告。

更糟的是當聖火傳到日本東北後竟被強風吹熄（點圖放大）↓↓↓

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