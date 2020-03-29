【新冠肺炎】新婚夫婦疫情辦婚禮　獲400公尺車龍隔空送創意祝賀

新冠肺炎有如燎原之火席捲歐美，當局紛紛限制集會活動規模，避免疫情隨着人際接觸擴散，這也苦了不少早已策劃多時、準備結婚的佳偶。有網媒近日公布一段影片，揭露此時辦婚禮既能保持社交防疫距離、好友們也能登門道賀的方式。

根據報道，萊恩和布蕊南（Ryan and Brennan）原本打算在20日舉辦一場盛大婚禮，並為此籌劃了好幾個月。卻因新冠肺炎疫情，當局前一晚頒布禁令，禁止超過10人以上的集會。雖然兩人按照原定計劃，於20日下午結為連理，但僅有幾位直系親屬出席婚禮，原本的婚宴也被迫取消。

只不過山不轉路轉，萊恩和布蕊南的好朋友們仍然登門道賀，特別籌劃了一場「幸福免下車」（編按：Drive-through，是一種常見於美國餐廳餐飲業，專門為駕車顧客而設的點餐服務。車主直接將車輛駛入，透過服務窗口向店員完成整個點餐、結帳的過程，期間顧客無需下車，既方便又節省時間。）

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從航拍機畫面可以看到，萊恩和布蕊南的好朋友們開車經過兩人新居，在安全距離外致賀。還有人特地送上廁紙，作為最應景的新婚禮物。祝賀車陣綿延超過400公尺，這對新人事後還將一捲廁紙放在柵欄上，以茲紀念。

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