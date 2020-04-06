新冠肺炎有藥醫？澳洲研究指治頭蝨藥Ivermectin　2天內殺光病毒

澳洲墨爾本蒙納殊大學（Monash University）研究團隊發現一款抗寄生蟲藥物伊維菌素（Ivermectin），在實驗室培養中能有效抑制新型冠狀肺炎COVID-19病毒，並在2天內完全清除病毒。

這個由蒙納殊大學生物醫學探索研究所（BDI）與彼得多哈堤傳染及免疫研究所（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity）共同研究發現，普遍被拿來治療頭蝨的抗寄生蟲藥物「伊維菌素」（阿維菌素、Ivermectin），可抑制新冠狀病毒在細胞培養中的生長。相關結論已發表在《抗病毒研究》（Antiviral Research）雜誌上，引發各界關注與熱論。

領導研究的瓦格斯塔夫（Kylie Wagstaff）博士指出，科學家們發現僅需一劑的藥量，就能在48小時內內清除新冠肺炎病毒的核糖核酸（RNA），即使是24小時內，病毒RNA量也會明顯降低。

惟瓦格斯塔夫博士強調，這是非常早期的測試結果，而研究是在實驗室培養中完成，藥物在人體內是否也有同樣功效，還有待證實。因此研究下一階段，將確定合適人體使用的劑量，以確保實驗室外的劑量對人體安全，最快會在1個月內進入人體實驗，但距離廣泛使用可能還需要等待一段時間。

「伊維菌素」是美國食品和藥物管理局（FDA）批准使用的抗寄生蟲藥，在體外也能有效抵抗包括HIV、登革熱、流感及寨卡在內的病毒。

（編按：澳洲衛生部門已向公眾發出警告，不要自行嘗試服用此藥醫治新冠肺炎。維多利亞省衞生部長米卡科斯（Jenny Mikakos）稱已知道外國有人嘗試服用被指能用於治病的藥而導致死亡的個案。她呼籲民眾勿湧往藥房購買頭蝨藥。）

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