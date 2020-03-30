【新冠肺炎】症狀變傳染力更強　1人染2種病毒　新冠6大可怕變化

新冠病毒肺炎病徵包括發燒、咳嗽或喉嚨痛等等，最近有患者出現失去嗅覺及味覺的情況，是否新病徵仍有待專家確定，亦有新發現指，患者身上同時有2種新型冠狀病毒，而第2種病毒更是第1種的變種，威力更強大！新冠病毒是否在變？變得更可怕呢？如何加強防疫？

COVID-19新型冠狀病毒肺炎確診個案持續上升，香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指，海外人士已陸續回港，料輸入個案高峰將短暫維持多一至兩星期。按圖了解病毒的6大變化（按圖）：

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1）患者身上同時有2種新冠肺炎病毒 ：威力更大

最新發現，新冠肺炎患者可同時帶有2種新冠肺炎病毒，而變異的病毒威力更強大。

冰島基因公司德科德（deCODE）針對當地確診患者進行研究，發現40種新冠病毒變種。同時發現其中一名患者體內有第2種病株，出現不尋常的雙重感染，即有2種新冠肺炎病毒在體內同時出現，已變異的病毒較原先病毒更具傳染力及致命力。若情況屬實，代表病毒會隨時間推移突變，並變得更具傳染性。目前尚無法證實這一點，不排除只是巧合。但無論如何，這都是全球首宗「雙重感染者」。

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2）不只是老人才高危

較早前的研究發現，老人為感染新冠肺炎的高危族群，但年青死亡個案亦相繼出現。

法國一名據報健康狀況良好的16歲女生上周三（25日）因感染新冠肺炎死亡，相信是歐洲最年輕的死者，家人指一周前她只是出現輕微咳嗽，沒料情況急劇惡化。16歲的朱莉（Julie Alliot）上周三在巴黎一間醫院證實因感染新冠肺炎死亡，她的妹妹瑪儂（Manon）表示，「我們不能再相信病毒只會影響老年人」。

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另外，美國伊利諾伊州公共衛生局（IDPH）3月28日指，芝加哥一名不足一歲的嬰兒在確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後逝世。這是全國首宗嬰兒死亡案例。這名嬰兒尚未確定其死亡的最終原因是否新冠肺炎。伊利諾伊州長普里茨克（J.B. Pritzker）指，死因目前還在調查當中，不知死者是否還有其他健康問題。

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3）無症狀患者病毒含量多，傳播能力高

本港確診的新冠肺炎患者，兩個多星期時間由100多宗急升至600多宗；中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌（28日）出席商台節目時表示令人擔心。目前有1%回流返港的無病徵人士對病毒呈陽性反應。他指，3月初開始陸續有大量留學生返港，部分亦趕於3月19日前實施14日強制檢疫措施前抵港，涉及人數約有7萬人。而病毒潛伏期為14天，料4月初或有新增個案。故希望此類人士即使不需接受強制檢疫，仍盡量留在家中休息。

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4）出現新病徵： 失去味覺及嗅覺

NBA球員確診首例的爵士中鋒高拔（Rudy Gobert），於Twitter內首次表示身體有所異樣。他表示自己出現了較不為人知的症狀：「只是想讓大家知道我的最新現況，失去嗅覺及味覺顯然是症狀之一，過去4天我沒辦法聞到任何東西，有人跟我一樣嗎？」

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本港在26日確診的個案中，有4人表示失去了嗅覺和味覺，年齡介乎19至30歲，偏向年輕族群，而他們都曾到訪英國或美國。

早前英美有專家曾指出，失去嗅覺和味覺較常見於年輕確診者，更可有多達兩、三成患者出現味覺、嗅覺遲鈍或喪失，本港空手道運動員曾綺婷也是其中之一。澳洲一名耳鼻喉科教授稱，喪失嗅覺及味覺的病人，其鼻腔中仍可檢測出高濃度病毒，有專家則提醒醫護人員接觸這類病人時，應穿上充足的防護裝備。

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5）確診患者體力變差

南非退役泳手雲達貝克（Cameron van der Burgh）曾在倫敦奧運勇奪男子100米蛙泳金牌，在里約奧運亦有銀牌進帳；在twitter公開自己染病14天以來的痛苦經歷。他直言，新冠肺炎是他患上過「最惡劣的病」：「我已跟病毒搏鬥了14天，儘管最壞的症狀──包括極高燒，已經減緩了，但我的身體仍然非常虛弱乏力，也未能擺脫咳嗽」。而更可怕的是，過往能在泳池中馳騁的他，近乎失去了平常的活動能力：「任何活動，例如步行，已能令我疲累幾小時」。

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而本地香港空手道代表李振豪，也曾嘗試慢慢進行體能訓練，「短短十分鐘我雙腳已經好攰，條氣好喘……感覺現在比普通人嘅體能還要差，睇嚟康復之後要用一段時間先可以返到競技水平」。他最後說，會先專心休養。

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除了運動員外，內地也有康復患者表示，雖然成功擊退新冠肺炎，惟身體亦元氣大傷，肺部更是嚴重受損，以致很多平時輕易做到的動作亦要重新練習才能做到，「我沒法下蹲，也不能長時間走路，起跳只能跳一厘米。長時間走路的話，腿部很酸，很悶」。

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6）病毒存活時間長

美國疾病控制與預防中心（CDC）、國家過敏及傳染病研究所（NIAID）、及當地兩間大學共同合作，測試新型冠狀病毒和沙士病毒在不同表面的存活時間、數量，及減退情況。有關報告結果在17日在《新英倫醫學雜誌》發表，原來病毒在某些表面可活躍的時間長達3日。

新型冠狀病毒在不同表面存活和最活躍的時間（按圖）：

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報告結果顯示，新型冠狀病毒在不同表面可存活情況如下：

塑膠表面：72小時內最活躍 不鏽鋼表面：48小時內最活躍 硬紙板表面：存活24小時 銅表面：存活4小時 氣溶膠：存活3小時

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