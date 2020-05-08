3個紐約華人3個故事：有人在家捉皇帶魚　有人千辛萬苦捐口罩回國

沒有人能預測到今天美國已經變為疫情最為嚴重的國家，也沒有人能預測到紐約會成為美國疫情的震中。疫情最嚴重的紐約州確診人數，幾乎佔了全國確診人數的一半。有人說，紐約現在就是兩個月之前的武漢。這樣的說法很殘酷。

紐約不僅是美國的經濟中心和神經中樞，這個全球最頂尖的國際大都市容納著各國人的資本主義夢想。這裏居住著龐大的華裔群體，早在90年代，《北京人在紐約》中就有一句經典台詞：「如果你愛他，請帶他去紐約，因為那是天堂；如果你恨他，請帶他去紐約，因為那是地獄。」

而疫情對這裡造成的破壞也遠比其他的州更大。在此之前，沒有人能料想到「新阿姆斯特丹」也會出現大量的醫療設備短缺和醫務人員人手不足。

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從3月1日紐約第一例確診到3月31日確診7.5萬例，一個月過去了，在紐約居住的2000萬民眾，大部分才剛剛從夢中醒來，猛然意識到這並不只是流行在大洋彼岸的輕流感，而是不分地域、人種和年齡的無差別攻擊。沒有人可以獨善其身。

華人可能是紐約州最先做好準備的一群人。疫情在國內爆發時，他們就未雨綢繆地開始準備可能用得上的各種物資，並戴上了口罩，雖然這在當時的美國人看來是一種無病呻吟。但也正因為這樣搶先的防護，相比突然恐慌起來的紐約人，華人顯示出超出尋常的鎮定。

小唯、皇帶魚和程式是3名住在紐約的華人。或因工作、或因學業，他們沒有選擇回國，留在紐約打著這場意想不到的疫情下半場。然而，鋪天蓋地的新聞新政策、每天不斷更新的確診和死亡人數、社交網絡上的情緒戰爭，讓準備充足的他們同樣陷在一種難言的不安和焦灼之中……

3名紐約華人的第一身經歷（點圖放大閱讀）↓↓↓

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人類命運共同體

西方政府為自己的傲慢付出了代價。 對話中，程式這樣說

3月1日紐約發現第一例確診病例後，紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）依然堅持80%的患者能夠自癒、新冠肺炎的致死率只有1.4%、無需戴口罩、紐約的醫療水平完全可以渡過這次疫情。

但隨著檢測程序的簡化和檢測速度的加快，紐約的確診人數很快突破了一千、一萬、三萬、五萬……這不僅僅是數字，確診比率甚至佔到了檢測人數的40%。紐約還有多少患者沒有得到確診？沒人有個答案。

3月26日，紐約購買了45輛冷藏卡車，每輛可容納44具屍體，這是為了防止停屍間和醫院無法負荷激增的新冠肺炎死亡人數。有官員說，加上冷藏帳篷，紐約市可以容納3600具屍體了。

如果說在那時這只是預防手段，沒過幾天，30日，就有人匿名在YouTube 上傳了一段視頻：紐約的布魯克林醫院正在用叉車（堆高機）搬運屍體，把死者運到冷藏車裡。第二天，僅僅是從上午11點到下午1點半兩個多小時內，這所醫院就運出了15具屍體。接受《紐約郵報》採訪的醫生說：「現在情況比911更糟糕。」

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即便聯邦政府已經向紐約州補充了100萬個醫用口罩、20萬個N95，紐約的物資依然不夠。有一名醫生說：「病人們需要我們，但我們無法保護自己。無法保護自己就無法保護病人。」不少醫生到昨天依然在社交網絡上抱怨沒有口罩、沒有防護服，呼吸機不夠，但病人源源不斷。

更始料未及的是，紐約的ICU內很多20歲到60歲的年輕人，他們少有基礎疾病，病情卻在進入急診室的24小時內急劇惡化，隨後多器官功能障礙。這和中國、歐洲的情況都相距甚遠。「未來兩周將會是非常、非常痛苦的兩周。」三月的最後一天，特朗普在新聞發布會上說道。

紐約的現狀只是美國、甚至海外疫情的一個縮影。這座曾令每個紐約人驕傲的自由之都的痛苦，或許足以說明，在災難面前，沒有人能真正做好準備。人類只能在一次次的教訓中接受教訓、學會成長。或許沒有哪一刻比現在更讓人體會到「人類命運共同體」的含義。疫情期間頗為暢銷的《鼠疫》中有一句：「不存在個人的命運了，只有集體的經歷和休戚與共的情感。」

這場名為新冠肺炎的噩夢，最終還是需要所有人一起淌過。

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