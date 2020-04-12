印度孕婦疑染新冠肺炎　驚傳曾遭兩醫生入隔離病房強姦　出院後亡

近期印度傳出一宗性侵案件，一位25歲孕婦因流產關係來到婆家，未料卻因出血過多被送往醫院，由於醫生懷疑她有新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的症狀，因此將她隔離，事後女子順利出院，但不久後又因出血嚴重而身亡，事後她的婆婆爆出女子在院期間曾遭醫生性侵，警方調閱監視器發現確實有2位身穿醫師袍的可疑人士出入隔離病房，目前已逮捕疑犯做進一步調查。

根據《India Times》和《indiaglitz》報道，印度比哈爾邦的加雅（Bihar，Gaya）近期傳出這宗令人震驚的性侵案件，這位25歲的女子原本已懷孕2個月，但在期間不幸流產，返回婆家休養，未料之後卻出現出血問題。

她的丈夫在上月27日將她送往醫院急診，就醫後醫生懷疑該女子疑似是新冠肺炎患者，而將她送進隔離病房內，雖然女子之後檢驗為陰性，順利出院，但卻因大量出血在6日身亡。

她的婆婆事後表示女子在出院後便一直處於驚嚇狀態，因為她在2日和3日時曾遭醫生進入病房內性侵，而警方收到消息後就請女子婆婆到醫院指認醫生，並沒有找到，直到調閱醫院內的監視器才發現2位穿着醫師袍的可疑人士。

目前警方也已經逮補疑犯，做相關的調查。

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