【新冠肺炎】孕婦是高危？會直接傳染胎兒？醫生教6招保護肚內BB

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情燒不完，中國內地也傳出多個孕婦受到感染，甚至有重症死亡及疑似垂直感染給新生兒的案例，令不少孕婦擔心。對此，台灣婦產科醫生給準媽媽們幾點建議。

隨著新冠肺炎疫情升溫，加上中國先前傳出多個孕婦遭受感染的案例，其中有一名重症死亡，其餘都有順利生產，而有一個新生兒出生才30個小時就受到感染，令人不禁懷疑新冠肺炎是否有母嬰垂直感染的可能性。

孕婦是感染武漢肺炎的高危險群嗎？

台灣茂盛醫院執行長李俊逸指出，目前醫學對新型冠狀病毒的研究文獻還不夠，因此無法對此下定論。依台灣確診病例來看，大多都是年長者或有慢性病者居多，且內地的孕婦確診案例也佔少數，所以孕婦應不算在高危險群範圍內，但是防疫措施仍要謹慎以對。

孕婦若感染武漢肺炎，會垂直傳染給胎兒嗎？

目前並無醫學證明肺炎會造成垂直感染，感染肺炎主要會危害到孕婦本身，如：無法呼吸、喘不過氣等，就可能進而危害寶寶，甚至出生後再被媽媽傳染肺炎。李俊逸執行長表示，胎盤是很好的屏障，不太容易受到病菌侵襲，除了一些比較特殊的病毒，如：HIV，因此胎兒在母體內相對來說反而是比較穩定的狀態。

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最後，李俊逸執行長建議孕婦減少接觸不必要的訊息，若出現有關孕婦感染的新聞，可先行了解其染病原因，實際情況以官方公告為主，確實做好政府宣導的防疫工作即可，保持心情輕鬆，降低煩惱。

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