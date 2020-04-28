假新聞害美國女遭標籤「零號病人」　哭訴飽受騷擾如活在無盡噩夢

近日在中國網上被廣傳是所謂「零號病人」的美軍預備役女兵班納西（Maatje Benassi）接受美國傳媒訪問。班納西稱不明白為何會被冠上惡名，她自己亦無患病。

新型冠狀病毒肺炎：班納西接受CNN訪問，哭訴自己無故被捲進網絡謠言的惡夢中。（CNN網頁截圖)

美國有線電視新聞網（CNN）訪問班納西，班納西表示她與丈夫從未出現任何症狀，亦非受感染的患者，但不知為何被冠上是新型冠狀病毒（COVID-19）的零號病人標籤。

班納西稱她每天都受到各種騷擾，甚至有人把她的住址在網上流傳，她稱就像惡夢醒來，而後「這噩夢日復一日，不停纏繞她」。

班納西在2019年10月曾前往武漢參加當地的單車比賽。她在最後一圈時發生車禍受傷，但仍最終成功完成比賽。

中美就病毒源頭發生爭拗，中國外交部發言人趙立堅提出可能是美軍把病毒帶到中國的說法，班納西亦因此成為了陰謀論的主角。大量中國介紹相關陰謀論的影片在網絡包括Youtube上出現，班納西曾尋找律師協助，但律師一方稱難以阻止類似影片散播。

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陰謀論源頭：美國網紅

這陰謀論的來源並非源自中國，而是美國陰謀論網紅韋伯（George Webb）。他在個人的節目上介紹自己的「推論」，然後經中國網民大量轉發。

韋伯自稱是「資深記者」，他在接受CNN訪問時，也未能提供足夠證明班納西是新冠病毒的播毒者。

事實班納西並非唯一受害者，韋伯在他的「推論」中，還介紹到一名同姓班納西的著名意大利音樂人班利班納西（Benny Benassi）。韋伯稱他與女兵有關係，是在世界散播病毒，包括美國的黑手。

班利接受CNN訪問，同稱他未曾染病，亦與班納西毫不相識。班利稱「班納西」一姓雖然在美國少見，但卻是一個在意大利頗為常見的姓氏，未知為何他會遭韋伯扯進事件。