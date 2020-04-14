【美國疫情】《紐時》刊長文斥政府抗疫失敗　特朗普反擊：假新聞

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球繼續蔓延，美國疫情嚴重，確診病例近60萬宗，美國總統特朗普（Donald Trump）遭美國媒體批評他早期無視警告，浪費寶貴時間，導致如今局面。特朗普在4月12日和13日接連作出反擊，並點名批評《紐約時報》。

特朗普斥媒體散佈假新聞

特朗普4月12日在Twitter上多次發文反擊《紐約時報》和其他美國媒體。特朗普說，假新聞媒體一直在全力散佈消息稱，他無視了早期的警告，「那麼當我對中國實施旅行禁令時，媒體和民主黨人為什麼要猛烈地批評我呢？他們說『太早了且沒必要。』腐敗的媒體！」

他又在另外一條帖文中說，「腐敗的」媒體與「極左」、「一事無成」的民主黨聯合起來玩政治遊戲，把一切罪名推到他的頭上。

他還在另外一條帖文中說：「《紐約時報》的報道和這個媒體本身一樣都是虛假的。在所有人提議之前，我就在1月份下令與中國禁航，卻被批評動作太快。（衛生部長）阿扎（Alex Azar）當時什麼都沒有說，納瓦羅（Peter Navarro）的備忘錄跟禁航是一回事（看他的聲明），假新聞！」

The @nytimes story is a Fake, just like the 「paper」 itself. I was criticized for moving too fast when I issued the China Ban, long before most others wanted to do so. @SecAzar told me nothing until later, and Peter Navarro memo was same as Ban (see his statements). Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020

特朗普4月13日還罕見地在白宮的記者會上發佈了一段短片，短片內容從積極正面的角度總結了特朗普政府的抗疫表現。短片宣傳，特朗普採取了「決定性的措施」，領導美國人民抵抗新冠肺炎疫情。影片以時間軸形式，講述關鍵事件，列舉特朗普從1月7日至今的「抗疫成就」。

美國媒體集體批特朗普無視早期預警信號

美國新冠肺炎（COVID-19）目前是全球最嚴重的，特朗普政府的應對遭到了美國媒體的抨擊。

《華盛頓郵報》4月4日曾發佈題為《當冠狀病毒肆虐時，美國陷入了否認和功能失調的困境》萬字長文，批特朗普浪費掉了70天的寶貴時間。文章說，1月3日，特朗普政府收到了冠狀病毒的第一個正式通知。幾天之內，美國情報機構在給總統的每日簡報中對這種冠狀病毒威脅的嚴重性發出了警告。然而，直到接到最初的通知70天后，特朗普才終於認識到問題的嚴重性。

《紐約時報》4月9日更是發表了一篇題為《他本該預見即將發生的事情：特朗普病毒應對失敗的背後》的長篇報道，通過對美國現任和前任官員的數十次採訪，以及對電子郵件和其他文字記錄的查閲，揭示出許多此前未被報道的細節，提供了有關這場致命疫情蔓延之際，特朗普應對遲緩的根源及其程度的更全面寫照。

文章稱，整個1月，特朗普政府內部形形色色的人物——從白宮高級顧問到內閣各部和情報機構的專家們——都意識到了威脅、發出了警告並明確表示需要採取積極行動。不過，特朗普總統在認可這種風險的嚴重程度並採取相應的行動方面動作遲緩，相反他把精力放在控制消息、保護經濟利益以及擊退來自高級官員的警告方面。他說，這是一個不知從哪裏冒出來的問題，是無法預見的。

文章指出，美國國家安全委員會負責追蹤流行病的辦公室1月初曾接到預測病毒將擴散到美國的情報報告，並在幾周內提出了讓美國人在家辦公和關閉人口規模像芝加哥那樣的大城市等選項。而特朗普直到3月才着手採取這樣的措施。

文章披露，儘管特朗普幾周後對此予以否認，但他在當時被告知，他的貿易顧問納瓦羅在1月29日撰寫了一份備忘錄，十分詳細地列出了冠狀病毒疫情的潛在風險：多達50萬的人員死亡和數萬億美元的經濟損失。衛生與公眾服務部長阿扎1月30日在電話中曾直接警告特朗普，存在出現疫情大流行的可能，這是他在兩週內對總統發出的第二次警告。特朗普當時正乘坐「空軍一號」前往中西部，他回答說阿扎是在危言聳聽。

文章揭示，到2月的第三週，美國政府的高級公共衛生專家們斷定，他們應該向特朗普建議採取一種新做法，包括提醒美國民眾提防面臨的風險，以及敦促人們採取諸如社交疏遠和待在家中等做法。白宮卻把精力放在發佈消息上面，而在他們的意見被總統勉強接受之前，至關重要的幾個星期白白過去了——在這段時間裏，病毒的擴散很大程度上是暢通無阻的。

文章稱，當特朗普在3月中旬最終同意建議在全國範圍實施社交疏遠措施，從而實際上使經濟多半陷入停擺時，在他的一些最親密的助手看來，他似乎垂頭喪氣、一蹶不振。一名助手形容他對於這場危機的呈現方式感到「抑鬱」和「困惑」。他曾寄希望幫助自己贏得連任競選的經濟突然間變得一團糟。

美國有線電視新聞網（CNN）4月12日發表題為《為什麼美國擁有全世界最高的新冠肺炎死亡病例數》的文章稱，與這些亞洲國家不同的是，美國甚至在警報響起後也沒有對疾病大流行做好準備。白宮忽視預警信號，繼續對高風險輕描淡寫，反覆說「一切都在控制之下」。

文章稱，與此同時，美國政府一直未能讓公共衛生專家發揮領導作用。白宮忽視了公共衛生的基礎知識，似乎從政治和選舉的角度，而不是公共衛生的角度來看待這種流行病。像往常一樣，美國總統把自己災難級的失敗歸咎於他人。

文章稱，與向公共衛生專家求助的中國不同，特朗普求助於副總統彭斯（Mike Pence）和女婿庫什納（Jared Kushner），因此，成千上萬的美國人正在無謂地死去，而距離制定一個連貫的全國計劃還很遙遠。