韓國會立法調查處：金與正或成金正恩正式繼承人

韓國國會立法調查處4月29日發表一份報告指，朝鮮領袖金正恩的32歲胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正或成為金正恩的正式繼承人。

金與正：金正恩胞妹金與正在朝鮮的特殊政治地位向來受外界關注。圖為2019年6月12日，她代表金正恩，就韓國前總統金大中遺孀李姬鎬逝世，向韓方致送花圈。（AP）

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韓國國會立法調查處29日在題為《北韓勞動黨政治局會議和第14屆最高人民會議第3次會議分析和啟示》的報告中指出，勞動黨政治局會議重新將金與正任命為政治局候補委員，此舉將進一步鞏固「白頭山血統」的統治基礎，這亦表明可能有意擴大金與正作為正式繼任人的地位和角色。

金正恩近日是否病危的消息仍眾說紛紜，加上他缺席4月15日的太陽節參拜活動，令有關傳聞甚囂塵上，外界關注誰人會成為他的繼任人，而金與正的角色更成為焦點。

立法調查處稱，金與正實際上擔當了勞動黨的核心角色，並承擔着黨整體領導體制的責任。立法調查處在報告中亦有提及，從2020年初開始，金與正代替金正恩發表對韓及對美談話，地位已提升至領導人級別。

日本《讀賣新聞》4月22日曾引述韓美日消息人士報道，朝鮮在2019年勞動黨中央委員會大會時決定，一旦金正恩因死亡或無法執行領導工作時，將由金與正代為執行，可能是為讓繼任舖路。

惟立法調查處也指，金與正的地位仍只是政治局候補委員，現在斷言金與正成為金正恩繼承人為時尚早，預計金正恩重啟公開活動後，還需經過其它正式程序。