Elon Musk為兒子取怪名「X Æ A-12」　一文看清背後意思和發音

Tesla與Space X行政總裁馬斯克（Elon Musk）和加拿大歌手Grimes近日迎來兩人的第一個小孩，並且取名為「X Æ A-12 Musk」。但負責小孩出生登記的主管單位已向八卦媒體證實，這個名字不符合取名的規定。

無人識讀！點圖看看馬斯克兒子照片及公開名字後網友的有趣反應：

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Grimes親自在Twitter解釋，「X」代表「未知變量」；「Æ」是精靈字母「Ai」，代表「愛」和/或人工智慧；A-12則指洛克希德（Lockheed）公司為中情局打造的A-12偵察機，也是兩人都喜歡的SR-71「黑鳥」偵查機的前身。

Grimes指出，A-12偵查機沒有武器或防護，只有速度，戰鬥力超強，卻又非暴力。A-12在開發階段的內部代號則是「大天使」（Archangel），這也是Grimes自稱最喜歡的歌，但沒有進一步解釋，她另外還在推文最後補上意義不明的金屬老鼠符號。

BBC指出，Æ是A和E的連字，發音同現代英文的「Ash」，可見於拉丁文和古英文，目前絕大多數時候已不再使用，但仍獲丹麥文、挪威文和冰島文列為字母。目前不清楚X Æ A-12怎麼發音，但網友提出的「X Ash Archangel」已獲得馬斯克點讚。

據信Grimes是在加州生下X Æ A-12，但州法規定取名必須使用26個英文字母，不接受象形文字、表意文字和讀音符號。加州公共衛生局生命檔案室（Vital Records Office，暫譯）向TMZ證實，X Æ A-12使用數字和符號，不符州法規定。

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